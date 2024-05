i Autor: Wojciech Olkuśnik/East News To już koniec posła od Ziobry!? Tego się nie spodziewał



Minister sprawiedliwości Adam Bodnar powiedział we wtorek, że wysłał do marszałka Sejmu Szymona Hołowni wniosek o uchylenie immunitetu posła Michała Wosia, b. wiceministra sprawiedliwości. Chodzi o wydatkowanie środków na zakup systemu Pegasus. – To czyny zagrożone karą od roku do lat 10, czyli mamy tu zbieg przestępstw – powiedział Bodnar podczas konferencji prasowej.