Ważna zapowiedź

Hołownia po spotkaniu liderów koalicji. Co ustalono?

W czwartkowy wieczór, 22 sierpnia doszło do spotkania liderów rządowej koalicji. O szczegółach rozmów opowiedział Szymon Hołownia, który dzień później odpowiadał na pytania dziennikarzy podczas konferencji prasowej. - To, co było główną osią tego spotkania, dotyczyło budżetu - powiedział marszałek Sejmu.