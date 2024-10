Hołownia o wojnie na Ukrainie. "Nie mamy czasu do stracenia"

- Nasze dzisiejsze spotkanie ma ogromne znaczenie. To wizyta przyjaciela Polski i promotora idei bezpieczeństwa oraz kooperacji w regionie. To również znakomita okazja do pokazania, że jesteśmy w stanie wynieść nasze wzajemne relacje na kolejny poziom - powiedział Szymon Hołownia. - W kontekście zagrożeń globalnych bezpieczeństwo regionu Morza Bałtyckiego jest kluczowe. Głos Polski zaczyna być słyszalny. Ważne jest tworzenie nowych formatów spotkań, takich jak inicjatywa szczytu przewodniczących parlamentów krajów bałtyckich i Ukrainy, do której zapraszamy także innych partnerów, w tym Szwecję - podkreślił marszałek Hołownia.

Hołownia o wojnie na Ukrainie

Odnosząc się do wojny na Ukrainie Marszałek Sejmu stwierdził, że nie jest to wyłącznie wojna pomiędzy państwami. - To również wojna pomiędzy różnymi systemami etycznymi. To wojna z ludźmi, którzy są gotowi zabijać dzieci w szpitalach i schronach - zaznaczył. - Dążę do zmiany sposobu myślenia w polityce, gdzie czas jest wartością i liczy się szybkość działania. Nie mamy czasu do stracenia. Musimy działać jeszcze bliżej i zacieśniać współpracę. Wierzę, że jest to możliwe na poziomie parlamentarnym i komisji, w tym odpowiedzialnych za kwestie obronności, spraw międzynarodowych i współpracy w ramach UE. Parlamenty kontrolują politykę rządu i powinny być także miejscem je inspirującym – ocenił Marszałek Sejmu. Marszałek Hołownia zwrócił również uwagę na stale rosnące wydatki Polski na obronność, wynoszące już blisko 5 proc. PKB.

MUSIMY WSZYSTKICH PRZEPROSIĆ! Hołownia o porażce rządu SHORT Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.