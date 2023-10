i Autor: PAP/Marcin Bielecki

Wybory 2023

Hołownia: Nie ma takich nastrojów, żeby chcieli umierać za Kaczyńskiego

Wybory trzeba wygrać taką większością głosów, by nie było wątpliwości i nie był to wynik "o włos" - mówił w środę wieczorem lider Polska 2050 Szymon Hołownia. Podkreślił, że nie boi się po wygranych wyborach przewrotu wojskowego, bo wojsko i policja to - jak zaznaczył - nie są bojówki partyjne.