Hołownia kandydatem na prezydenta? Kosiniak-Kamysz wprost

Zaczęli od Romanowskiego skończą na Kaczyńskim? "Marzę, by go zobaczyć za kratami"

Co na to prezes PiS?

Za nami wybory samorządowe oraz wybory do Parlamentu Europejskiego. Teraz uwaga polityków skupia się na batalii o Pałac Prezydencki, która czeka nas już w 2025 roku. Na ten moment jeszcze nie wiadomo, kto wystartuje, ale coraz bardziej prawdopodobne, że będzie to Rafał Trzaskowski z Koalicji Obywatelskiej. W Prawie i Sprawiedliwości wciąż trwa dyskusja - mowa o starcie Mateusza Morawieckiego oraz Beaty Szydło. W Konfederacji czekają nas prawybory, a naturalnymi kandydatami są Sławomir Mentzen oraz Krzysztof Bosak. Kandydata w wyścigu o Pałac Prezydencki z pewnością wystawi Lewica, ale wciąż nie wiadomo kto to będzie. Czy politykiem, który zdecyduje się na start w wyborach, będzie także Szymon Hołownia? Dziś głos w tej sprawie zabrał Władysław Kosiniak-Kamysz. Zdaniem wicepremiera "jest do tego bardzo dobrze przygotowany". Zastrzegł jednak, że decyzja w tej sprawie może być inna.

- Ja jestem zawsze zwolennikiem walki o swojego kandydata, o swoją listę, ale powiem, że sytuację będziemy analizować na bieżąco do wyborów - ocenił minister obrony narodowej.

"Chciał Hołownia robić karierę w Sejmie, a został zderzakiem Tuska" – czyli powyborcze rozliczenia