Hanna Gronkiewicz-Waltz ma ogromne oszczędności! jej emerytura też robi wrażenie

Hanna Gronkiewicz-Waltz objęła mandat europosłanki kilka miesięcy po wyborach do PE w 2024 roku, w wyniku rezygnacji Marcina Kierwińskiego, który przeszedł do rządu.

Posiada znaczne środki pieniężne oraz inwestycje w fundusze, obligacje Skarbu Państwa i listy zastawne o łącznej wartości ponad 1,4 mln zł.

Jej dochody w 2025 roku obejmowały m.in. emeryturę z ZUS w wysokości 243,7 tys. zł oraz dochód z Parlamentu Europejskiego w kwocie 103,5 tys. euro.

Objęcie mandatu europosłanki przez Hannę Gronkiewicz-Waltz nie nastąpiło bezpośrednio po wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2024 roku. Była prezydent Warszawy zasiadła w ławach europarlamentu kilka miesięcy później. Jej wejście do organu unijnego było konsekwencją rezygnacji Marcina Kierwińskiego, który opuścił to stanowisko, aby objąć funkcję pełnomocnika rządu odpowiedzialnego za odbudowę po powodziach. W ten sposób zwolnione miejsce przypadło Hannie Gronkiewicz-Waltz.

Oszczędności i dochód Hanny Gronkiewicz-Waltz

Zgodnie z przedłożonym oświadczeniem majątkowym, Hanna Gronkiewicz-Waltz dysponuje znacznymi środkami pieniężnymi. Na jej kontach widnieje 1,66 miliona zł, 186,5 tysiąca euro, 20,1 tysiąca dolarów amerykańskich oraz 25 funtów brytyjskich.

Poza środkami pieniężnymi, europosłanka zainwestowała część swojego kapitału. Jej portfel inwestycyjny obejmuje udziały w funduszach inwestycyjnych o łącznej wartości 605,7 tysiąca zł. Dodatkowo, posiada obligacje Skarbu Państwa wycenione na 675,5 tysiąca zł oraz listy zastawne emitowane przez PKO Bank Hipoteczny, których wartość to 150 tysięcy zł.

Oświadczenie majątkowe przedstawia również szczegółowe dane dotyczące dochodów uzyskanych przez Hannę Gronkiewicz-Waltz. W roku 2025 z ZUS-u otrzymała ona świadczenie emerytalne w wysokości 243,7 tysiąca zł, co przekłada się na średnio ponad 20 tysięcy złotych miesięcznie. Jako europosłanka, uzyskała dochód z Parlamentu Europejskiego w kwocie 103,5 tysiąca euro. Dodatkowo, wykazała blisko 10 tysięcy zł dochodu z Uniwersytetu Warszawskiego, niemal 1,6 tysiąca zł z tytułu praw autorskich oraz 237 zł z innych, bliżej nieokreślonych źródeł.

Domy i samochody

Wśród składników majątkowych Hanny Gronkiewicz-Waltz znajduje się również nieruchomość. Jest to dom o powierzchni 220 metrów kwadratowych, którego wartość została oszacowana na 1,7 miliona zł. W dokumencie nie odnotowano innych posiadanych nieruchomości. W sekcji dotyczącej majątku ruchomego, w oświadczeniu uwzględniono pojazd marki Volvo XC90, którego rok produkcji to 2004.

W naszej galerii zobaczysz Hannę Gronkiewicz-Waltz w młodości:

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