Gwiazdowie wpłacili fortunę na PiS. Setki tysięcy złotych dla partii

- Andrzej i Joanna Gwiazdowie regularnie wspierają finansowo Prawo i Sprawiedliwość.
- Według „Faktu” w ciągu trzech lat wpłacili na konto PiS 385 380 zł.
- Najwyższa pojedyncza roczna suma miała trafić do partii w maju 2026 roku.
- W tle są finansowe kłopoty PiS po decyzjach dotyczących rozliczenia kampanii z 2023 roku.
Gwiazdowie zasilają konto PiS. Padła ogromna kwota
Prawo i Sprawiedliwość od miesięcy apeluje do sympatyków o finansowe wsparcie. Po decyzjach Państwowej Komisji Wyborczej dotyczących rozliczenia kampanii parlamentarnej z 2023 roku partia Jarosława Kaczyńskiego znalazła się w trudniejszej sytuacji finansowej. Prezes PiS wielokrotnie przekonywał, że ugrupowanie potrzebuje pieniędzy na bieżące funkcjonowanie, organizację wydarzeń i utrzymanie struktur.
Na te apele od lat odpowiadają Andrzej Gwiazda i jego żona Joanna. Jak podał „Fakt”, małżeństwo z Gdańska należy do grona najhojniejszych darczyńców Prawa i Sprawiedliwości. W ostatnich trzech latach na konto partii miało trafić od nich łącznie 385 380 zł.
Według zestawienia w 2024 roku Gwiazdowie przekazali PiS 106 500 zł. Rok później suma wzrosła do 138 900 zł. Z kolei w maju 2026 roku małżeństwo miało wpłacić kolejne 139 980 zł.
PiS apeluje o pieniądze. Kaczyński mówił o milionach
Sprawa darowizn pojawia się w szczególnym momencie dla partii Jarosława Kaczyńskiego. PiS od dawna przekonuje, że decyzje dotyczące partyjnych finansów uderzają w jego działalność polityczną. W połowie maja 2026 roku Kaczyński mówił, że ugrupowaniu potrzebne są środki na codzienne funkcjonowanie, wynagrodzenia pracowników, konferencje, konwencje oraz zaplanowane wydarzenia.
Lekarz z PiS zarobił milion w rok. Dyrektorskiego fotela nie oddaje
Prezes PiS dziękował wtedy osobom, które wspierają partię finansowo. Wskazywał również, że do końca roku brak środków należnych — według jego oceny — partii ze strony państwa ma sięgnąć 46 mln zł.
Kłopoty finansowe PiS są związane z rozliczeniem kampanii parlamentarnej z 2023 roku. Państwowa Komisja Wyborcza zdecydowała o zmniejszeniu części subwencji dla partii. W tle znalazły się zarzuty dotyczące wykorzystywania środków i zasobów publicznych do promowania polityków ugrupowania w sposób niezgodny z przepisami Kodeksu wyborczego.
Kim jest Andrzej Gwiazda?
Andrzej Gwiazda to jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci opozycji antykomunistycznej w PRL. Był współtwórcą Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża, jednym z liderów strajku w Stoczni Gdańskiej w sierpniu 1980 roku oraz współzałożycielem „Solidarności”.
Od lat pozostaje aktywny w debacie publicznej i nie ukrywa sympatii do środowiska Prawa i Sprawiedliwości. Jego nazwisko pojawiało się już wcześniej nie tylko w kontekście polityki, ale również dużych pieniędzy. W 2023 roku Sąd Najwyższy przyznał mu łącznie 1,3 mln zł zadośćuczynienia i odszkodowania za bezprawne aresztowanie oraz internowanie w latach 80.
Teraz uwagę przyciągają wpłaty, które Andrzej i Joanna Gwiazdowie mieli przekazać na rzecz PiS. W czasie, gdy partia Kaczyńskiego alarmuje o finansowych problemach, takie przelewy stają się nie tylko wsparciem organizacyjnym, ale też politycznym sygnałem lojalności wobec ugrupowania z Nowogrodzkiej.
Poniżej galeria zdjęć: Posłowie PiS poszli na lody