Gwiazdowie wpłacili fortunę na PiS. Setki tysięcy złotych dla partii

Andrzej i Joanna Gwiazdowie regularnie wspierają finansowo Prawo i Sprawiedliwość.

Według „Faktu” w ciągu trzech lat wpłacili na konto PiS 385 380 zł.

Najwyższa pojedyncza roczna suma miała trafić do partii w maju 2026 roku.

W tle są finansowe kłopoty PiS po decyzjach dotyczących rozliczenia kampanii z 2023 roku.

Gwiazdowie zasilają konto PiS. Padła ogromna kwota

Prawo i Sprawiedliwość od miesięcy apeluje do sympatyków o finansowe wsparcie. Po decyzjach Państwowej Komisji Wyborczej dotyczących rozliczenia kampanii parlamentarnej z 2023 roku partia Jarosława Kaczyńskiego znalazła się w trudniejszej sytuacji finansowej. Prezes PiS wielokrotnie przekonywał, że ugrupowanie potrzebuje pieniędzy na bieżące funkcjonowanie, organizację wydarzeń i utrzymanie struktur.

Na te apele od lat odpowiadają Andrzej Gwiazda i jego żona Joanna. Jak podał „Fakt”, małżeństwo z Gdańska należy do grona najhojniejszych darczyńców Prawa i Sprawiedliwości. W ostatnich trzech latach na konto partii miało trafić od nich łącznie 385 380 zł.

Według zestawienia w 2024 roku Gwiazdowie przekazali PiS 106 500 zł. Rok później suma wzrosła do 138 900 zł. Z kolei w maju 2026 roku małżeństwo miało wpłacić kolejne 139 980 zł.

PiS apeluje o pieniądze. Kaczyński mówił o milionach

Sprawa darowizn pojawia się w szczególnym momencie dla partii Jarosława Kaczyńskiego. PiS od dawna przekonuje, że decyzje dotyczące partyjnych finansów uderzają w jego działalność polityczną. W połowie maja 2026 roku Kaczyński mówił, że ugrupowaniu potrzebne są środki na codzienne funkcjonowanie, wynagrodzenia pracowników, konferencje, konwencje oraz zaplanowane wydarzenia.

Lekarz z PiS zarobił milion w rok. Dyrektorskiego fotela nie oddaje

Prezes PiS dziękował wtedy osobom, które wspierają partię finansowo. Wskazywał również, że do końca roku brak środków należnych — według jego oceny — partii ze strony państwa ma sięgnąć 46 mln zł.

Kłopoty finansowe PiS są związane z rozliczeniem kampanii parlamentarnej z 2023 roku. Państwowa Komisja Wyborcza zdecydowała o zmniejszeniu części subwencji dla partii. W tle znalazły się zarzuty dotyczące wykorzystywania środków i zasobów publicznych do promowania polityków ugrupowania w sposób niezgodny z przepisami Kodeksu wyborczego.

Kim jest Andrzej Gwiazda?

Andrzej Gwiazda to jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci opozycji antykomunistycznej w PRL. Był współtwórcą Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża, jednym z liderów strajku w Stoczni Gdańskiej w sierpniu 1980 roku oraz współzałożycielem „Solidarności”.

Od lat pozostaje aktywny w debacie publicznej i nie ukrywa sympatii do środowiska Prawa i Sprawiedliwości. Jego nazwisko pojawiało się już wcześniej nie tylko w kontekście polityki, ale również dużych pieniędzy. W 2023 roku Sąd Najwyższy przyznał mu łącznie 1,3 mln zł zadośćuczynienia i odszkodowania za bezprawne aresztowanie oraz internowanie w latach 80.

Teraz uwagę przyciągają wpłaty, które Andrzej i Joanna Gwiazdowie mieli przekazać na rzecz PiS. W czasie, gdy partia Kaczyńskiego alarmuje o finansowych problemach, takie przelewy stają się nie tylko wsparciem organizacyjnym, ale też politycznym sygnałem lojalności wobec ugrupowania z Nowogrodzkiej.

Poniżej galeria zdjęć: Posłowie PiS poszli na lody

42

ROBERT BIEDROŃ MOCNO: Nawrocki WYWALA STOLIK! Mamy najgorsze relacje z Ukrainą w całej UE!