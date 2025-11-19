Grzegorz Schetyna do prezydenta Karola Nawrockiego: "Musi szanować konstytucyjny porządek"

Niech prezydent Karol Nawrocki szanuje porządek konstytucyjny - mówi Grzegorz Schetyna. Senator Koalicji Obywatelskiej uważa, że otoczenie głowy państwa odpowiada najbardziej za pogorszenie relacji z rządem. Zdaniem gościa "Sedna Sprawy" to szefowie służb mieli rację nie stawiając się na wezwanie prezydenta Karola Nawrockiego.