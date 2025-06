Grzegorz Braun się doigrał? Poniesie konsekwencje za zniszczenie wystawy w Sejmie

Grzegorz Braun zniszczył tablice stanowiące element wystawy w Sejmie poświęconej tematyce LGBT. Nagrania z incydentu, które szybko obiegły media społecznościowe, ukazują europosła Brauna, w obecności kamer i Straży Marszałkowskiej, demontującego i niszczącego tablice wystawowe, które zdejmował ze sztalug i łamał nogą. Pytany na gorąco przez dziennikarzy stwierdził, że wystawa "szerzyła zgorszenie". Po incydencie, tablice zostały przywrócone do stanu pierwotnego. Liderka klubu parlamentarnego Lewicy, Anna Maria Żukowska, zapowiedziała złożenie wniosku do Marszałka Sejmu o pilne zajęcie się sprawą.

Szymon Hołownia reaguje na zachowania Grzegorza Brauna

Krótko po incydencie głos w sprawie zabrał marszałek Sejmu Szymon Hołownia, który poinformował o swoistej karze dla polityka za zniszczenie wystawy.

- Podpiszę zarządzenie porządkowe o zakazie wstępu europosła Grzegorza Brauna na teren Sejmu - wskazał Szymon Hołownia. - Sprawa jest jasna. Nie zamierzam dopuścić do tego, żeby pan Braun budował sobie swoją patologiczną popularność na ksenofobii, na obrażaniu osób odmiennej orientacji seksualnej w nieheteronormatywnych. Żeby budował na jakiejś nienawiści, na niechęci do innych ludzi, w tym budynku, w Sejmie Rzeczpospolitej sobie popularności swoją polityczną bazę poszerzał - oświadczył.

Lider Polski 2050 przypomniał również o wcześniejszych działaniach podjętych w związku z zachowaniem europosła Brauna.

- Przypomnę tylko państwu, że w ramach reakcji po poprzedniej akcji pana Brauna z gaśnicą wydałem pierwsze zarządzenie porządkowe w jego sprawie zobowiązujące Straż Marszałkowską do kontroli bezpieczeństwa posła Brauna. Za każdym razem, kiedy wchodzi na teren Sejmu ten środek okazał się niewystarczający - oznajmił.

Podkreślił, że zakaz wstępu będzie obowiązywał do czasu, gdy on sam będzie pełnił funkcję Marszałka Sejmu. Warto podkreślić, że wcześniej informował, iż Straż Marszałkowska nie mogła użyć siły wobec Grzegorza Brauna, bowiem według regulaminu można to zrobić tylko wtedy, gdy występuje zagrożenie życia. Te przepisy mają zostać zmienione, by dać Straży możliwość zapobiegania takim sytuacjom w przyszłości.

- W związku z powyższym ta sankcja zostaje od tej pory rozszerzona. Pan Braun nie będzie miał wstępu do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, dopóki ja jestem marszałkiem - wskazał.

Według relacji Szymona Hołowni, Grzegorz Braun został wyprowadzony z budynku Sejmu i nie stawiał oporu.

W naszej galerii zobaczysz, jak Grzegorz Braun niszczył sejmową wystawę:

Sonda Jak oceniasz działania Grzegorza Brauna? Przekroczył wszelkie granice – powinien odpowiedzieć karnie Miał prawo do protestu – nie przekroczył prawa To kwestia sporna – niech rozstrzygnie sąd Nie mam zdania