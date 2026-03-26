Grzegorz Braun się doigrał?! Parlament Europejski podjął decyzję

Grzegorz Braun ma postawione liczne zarzuty, w tym o zniszczenie wystawy LGBT+ w Sejmie, kradzież flag Ukrainy i UE, a także negowanie Holokaustu.

Braunowi grozi uchylenie immunitetu za publiczne zaprzeczanie zbrodniom popełnionym w KL Auschwitz-Birkenau.

To nie pierwsze problemy Brauna z immunitetem i prawem; ma on już historię kontrowersyjnych zachowań i ich konsekwencji.

Jeden z wniosków o uchylenie immunitetu dotyczy wydarzeń z czerwca 2025 roku, kiedy to w holu głównym Sejmu doszło do zniszczenia wystawy poświęconej społeczności LGBT+. Ponadto, w kwietniu 2025 roku Braunowi zarzuca się kradzież flagi Ukrainy z Urzędu Miasta w Białej Podlaskiej, a miesiąc później, w maju 2025 roku, kradzież flagi Unii Europejskiej z holu Ministerstwa Przemysłu w Katowicach.

Kolejny wniosek skierowany do Parlamentu Europejskiego dotyczy zamiaru postawienia europosłowi zarzutu publicznego zaprzeczania zbrodniom popełnionym w niemieckim, nazistowskim obozie koncentracyjnym KL Auschwitz-Birkenau. W lipcu 2025 roku, podczas jednego z wywiadów, Grzegorz Braun stwierdził, że "komory gazowe w Auschwitz to fake". Wypowiedź ta spotkała się z natychmiastową reakcją prowadzącego, który przerwał wywiad. Słowa europosła zostały potępione przez wiele instytucji, w tym Muzeum Auschwitz, ambasadę Izraela w Polsce oraz Instytut Pamięci Narodowej.

Instytut Pamięci Narodowej wszczął śledztwo w sprawie publicznego zaprzeczania zbrodniom ludobójstwa, co jest czynem karalnym grzywną lub pozbawieniem wolności do trzech lat. Sprawą zajęła się również prokuratura.

Wcześniejsze kontrowersje

To nie pierwszy raz, kiedy Grzegorz Braun staje w obliczu uchylenia immunitetu. Już w listopadzie 2025 roku Parlament Europejski uchylił mu immunitet w związku z zarzutami dotyczącymi ataku na ginekolożkę w Oleśnicy oraz nawoływania do nienawiści. W tej sprawie Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu wyznaczyła na 4 marca kolejne przesłuchanie europosła, po tym jak poprzednia próba przedstawienia zarzutów nie powiodła się z powodu wniosku o wyłączenie prokurator.

W grudniu 2025 roku rozpoczął się również proces sądowy w sprawie zgaszenia przez Brauna świec chanukowych w Sejmie. Dodatkowo, w połowie czerwca 2025 roku weszło w życie zarządzenie zakazujące Braunowi wstępu na teren Sejmu, co było konsekwencją zniszczenia przez niego tablic z wystawy poświęconej kwestiom LGBT.

