Grypa i COVID znów atakują! Sprawdź, jak tanio się zaszczepić i uniknąć choroby!

W sezonie 2026/2027 zaleca się szczepienia przeciw grypie i COVID‑19, szczególnie osobom starszym, które mogą skorzystać z refundacji lub darmowych preparatów.

Standardowe szczepionki przeciw grypie kosztują ok. 53 zł, a dorośli oraz seniorzy mają dostęp do zniżek, natomiast szczepienia przeciw COVID‑19 są całkowicie bezpłatne.

Dodatkowo rekomendowane są szczepienia na krztusiec, pneumokoki i RSV, z których część jest darmowa dla osób 65+.

Szczepienia przeciw COVID i grypie

Szczepienie przeciw grypie zalecane jest niemal każdemu pacjentowi, ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych. W sprzedaży dostępne są preparaty Vaxigrip i Influvac, zawierające antygeny szczepów A/H1N1, A/H3N2 oraz B/Victoria. Pełna odpłatność za standardowy preparat wynosi około 53 zł. Dorośli w wieku od 18 do 64 lat korzystają z 50‑proc. refundacji, dzięki czemu koszt szczepionki w aptece spada do ok. 26,86 zł. Seniorzy mają prawo do bezpłatnego preparatu, o ile posiadają receptę z odpowiednim kodem uprawnienia. Dla osób starszych najbardziej wskazana jest wysokodawkowa szczepionka Efluelda, wywołująca silniejszą odpowiedź immunologiczną. Nie jest ona jednak bezpłatna. Osoby w wieku powyżej 60 lat zapłacą za Eflueldę połowę jej ceny, czyli 82 zł (pełna cena to 163,44 zł).

Seniorze, sprawdź, czy twój lek nie wypadł z listy bezpłatnych

Aby zaszczepić się wymienionymi preparatami, należy uzyskać receptę wystawioną przez lekarza lub uprawnionego farmaceutę. Następnie pacjent kupuje szczepionkę. Zaszczepić się można w przychodni lub w punkcie szczepień w aptece.

Szczepienia przeciw COVID‑19 w sezonie 2026/2027 są w Polsce bezpłatne. Aktualnie stosowana jest szczepionka Spikevax XFG. Aby się zaszczepić, nie jest potrzebne skierowanie — wystarczy zapisać się na dogodny termin w wybranym punkcie medycznym. W dniu szczepienia nie powinniśmy mieć objawów infekcji.

Krztusiec i RSV też są groźne

Oprócz grypy i COVID‑19 istnieje pełny pakiet rekomendowanych szczepień ochronnych, do których należą szczepionki przeciw krztuścowi, pneumokokom oraz wirusowi RSV. Osoby w wieku 65+ zaszczepią się przeciw RSV i pneumokokom za darmo. Szczepionka przeciw krztuścowi kosztuje 100–140 zł. ABR

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