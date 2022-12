Granatnik odstrzeli komendanta? Pytania o gen. Jarosława Szymczyka

Pokazali, jak Ukraina i Rosja szykują się do świąt Bożego Narodzenia. Wstrząsające obrazy

Sprawa wybuchu w Komendzie Głównej Policji to od kilku dni temat numer jeden w Polsce. Chodzi o eksplozję granatnika, który gen. Szymczyk miał dostać w prezencie od ukraińskich szefów służb. Wszyscy zastanawiają się, jak mogło do tego dojść i kto powinien ponieść konsekwencje całej sytuacji. Z najnowszego sondażu Wirtualnej Polski wynika, że ocena Polaków jest jednoznaczna.

Będzie dymisja Szymczyka?

Zdecydowana większość, bo ponad 80 proc. badanych uważa, że gen. Szymczyk powinien odejść z funkcji szefa Policji. Co ciekawe uważa tak aż 65 proc. wyborców Zjednoczonej Prawicy! Jeśli chodzi o wyborców opozycji to 85 proc. z nich chce odwołania komendanta. Nic dziwnego, że w mediach pojawiły się informacje o możliwej dymisji gen. Szymczyka, i to jeszcze przed Świętami.

Minister nie chce dymisji szefa Policji

Jednak Mariusz Kamiński, minister spraw wewnętrznych i administracji zaprzecza. - Ucinając spekulacje medialne, wykluczam dymisję Komendanta Głównego Policji - stwierdził. Nasze źródła potwierdzają, że nie ma takich planów. - Minister uważa, że to nie była wina Szymczyka i jest lojalny wobec swoich ludzi – słyszymy.

Zdaniem Bartosza Czupryka, specjalisty od wizerunku dymisja Szymczyka pomogłaby przeciąż wizerunkowy kryzys, z którym boryka się obecnie obóz rządzący i sam komendant. - Trudno usprawiedliwiać postawę szefa Policji, który przechowuje w gabinecie granatnik. Twarde stawanie w jego obronie nie jest najlepszą strategią rządzących, bo tylko potęguje wrażenie buty i arogancji władzy, której wolno więcej -uważa ekspert. KBAR

