Góra mięsa dla prezydenta! Pół miliona zł na kuchnię Karola Nawrockiego

- Kancelaria Prezydenta ogłosiła przetarg na mięso i wędliny wart 510 tys. zł
- Do rezydencji prezydenckich trafi ponad 12 ton produktów na dwa lata
- Wśród zamówionych mięs: karkówka, polędwica wołowa, gęsie nogi, piersi z perliczki
- Do menu trafią także wędliny premium – szynka, kindziuk, salami i polskie kiełbasy
- Mięso przeznaczone będzie dla Pałacu Prezydenckiego, Belwederu i Klonowej oraz na przyjęcia państwowe
Przetarg na dwa lata
Umowa ramowa została zaplanowana na okres 24 miesięcy. Jej wartość oszacowano na około 510 tys. zł. Zakres dostaw obejmuje zarówno tradycyjne gatunki mięsa, jak i produkty uznawane za bardziej wykwintne. Zamówienie zostało podzielone na trzy części:
- wieprzowina i wołowina – łącznie blisko 7 ton,
- drób – ponad 5,3 tony,
- wędliny – około 2,5 tony.
Wśród produktów znalazły się m.in. karkówka wieprzowa, polędwica wołowa, wołowe policzki, gęsie nogi, piersi z kaczki i perliczki, a także szeroki wybór wędlin. Od polskiej szynki i kiełbas po salami i kindziuk.
Mięso dla rezydencji i wydarzeń państwowych
Produkty będą trafiać do kilku lokalizacji, w tym do Pałacu Prezydenckiego, zespołu rezydencji Belweder, Klonowa oraz Belwederu, gdzie obecnie mieszka Karol Nawrocki wraz z rodziną. Przetarg obejmuje również punkty gastronomiczne obsługujące pracowników kancelarii. Mięso będzie wykorzystywane zarówno w codziennej kuchni, jak i podczas przyjęć dyplomatycznych, uroczystości państwowych oraz oficjalnych spotkań z zagranicznymi gośćmi.
Surowe wymogi jakościowe
Dokumentacja przetargowa precyzyjnie określa warunki, jakie muszą spełniać dostawcy. Wymagane jest, aby mięso posiadało odpowiednie atesty, było świeże i zgodne z normami sanitarnymi dotyczącymi pozyskiwania, przechowywania i transportu. Wskazano również minimalne okresy przydatności do spożycia. W przypadku mięsa świeżego nie krótsze niż połowa standardowego terminu, natomiast dla produktów mrożonych co najmniej sześć miesięcy.
Symboliczny początek nowej prezydentury
Zakupy żywnościowe Kancelarii Prezydenta są elementem cyklicznych procedur administracyjnych, jednak rozpisany właśnie przetarg to pierwszy tak duży kontrakt za nowej prezydentury. Wybór szerokiej gamy produktów, łączących klasyczne polskie mięsa i wędliny z bardziej wykwintnymi gatunkami, może odzwierciedlać zapotrzebowanie zarówno na kuchnię codzienną, jak i oficjalne menu reprezentacyjne. Do takich informacji dotarła redakcja „Faktu”.
