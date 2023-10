Główny Inspektor Transportu Drogowego: odblaski to nie obciach

Gajadhur: Odblaski ratują życie

Szef ITD przypomniał, że widoczność na drodze ma istotne znaczenie dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego. To, czy nas widać na drodze, szczególne znaczenie ma w okresie jesiennym, kiedy dzień jest coraz krótszy, szybciej zapada zmrok i trudniejsze są warunki pogodowe - występują mgły i opady deszczu ograniczając widoczność.

"Kierowcy w tym czasie powinni zadbać o oświetlenie, a piesi czy rowerzyści o to, aby być widocznym na drodze. Dlatego jako Inspekcja Transportu Drogowego, od wielu lat uczymy i zachęcamy dzieci do noszenia elementów odblaskowych" - podkreślił szef Inspekcji. Zaznaczył, że pieszego, który nosi odblaski, kierowca jest w stanie zauważyć nawet z ok. 150 metrów. Osoba ubrana w odzież w ciemnych kolorach, nieposiadająca żadnych elementów odblaskowych, jest na widoczna zaledwie z ok. 40 metrów.

"Odblaski to nie obciach - odblask może uratować życie, więc warto go nosić - przypiąć w widocznym miejscu do plecaka, torebki, założyć na ramię" - zachęcał Gajadhur.

150 tys. odblasków już trafiło do dzieci

Inspekcja Transportu Drogowego prowadzi stały program edukacyjny dotyczący bezpieczeństwa na drodze. Jednym z jego elementów jest zachęcanie do noszenia odblasków, uświadamianie o ich skuteczności i bezpośrednim wpływie na nasze bezpieczeństwo.

Program "Bezpieczna Szkoła Krokodylka Tirka" to tysiące przeszkolonych dzieci, ale również mnóstwo wydanych elementów odblaskowych - podkreślił Gajadhur. "Nie tylko uczymy i ostrzegamy, ale dzieci uczestniczące w spotkaniach otrzymują od nas również m.in. opaski, breloki, czapeczki, plecaki, worko-plecaki i kamizelki odblaskowe. Tylko w ramach ostatniego projektu - w tym roku - dzieci w całym kraju otrzymały od nas ok. 150 tys. odblasków" - powiedział szef ITG.

