Gigantyczna burza po decyzji Andrzeja Dudy w sprawie "Lex Tusk"! "Tchórzliwy podnóżek"

Lex Tusk z podpisem prezydenta. Duda kieruje ustawę do TK w trybie następczym

Andrzej Duda zdecydował, ws. ustawy pozwalającej na powołanie komisji ds. badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022, która potocznie jest zwana przez polityków i media "lex Tusk". Prezydent ogłosił, że podpisał ustawę, ale jednocześnie kieruje ją do Trybunału Konstytucyjnego: - Zdecydowałem, że podpiszę ustawę mającą na celu powołanie komisji do spraw badania wpływów rosyjskich. (…) To forma obrony interesów Rzeczypospolitej. Podpisując ustawę, jednocześnie kieruję ją w trybie następczym do TK, by odniósł się on do zgłaszanych wątpliwości - powiedział prezydent. Jak dodał, zwrócił się też do premiera Mateusza Morawieckiego, by ten zaproponował na Radzie Europejskiej, by podoba komisja badająca: rosyjskie wpływy powstała i na szczeblu europejskim: - Dyskusje na temat rosyjskich wpływów toczą się na całym świecie. Wymagają one wyjaśnienia. Komisja do zbadania tych wpływów powinna powstać na poziomie państw europejskich. Zwróciłem się do premiera, by postawił tę sprawę na Radzie Europejskiej.

Burza po ogłoszeniu przez Andrzeja Dudę decyzji ws. Lex Tusk

Wystąpienie prezydenta dotyczące decyzji ws. "lex Tusk" wywołało gigantyczną dyskusję wśród polityków i dziennikarzy. Już pierwsze komentarze wskazują, że sprawa rozgrzała polityczne środowisko do czerwoności. Oto pierwsze komentarze po decyzji Dudy:

Marcin Kierwiński z KO: - Polska nie ma Prezydenta. To już tylko tchórzliwy podnóżek prezesa.

Dziennikarz Łukasz Warzecha: - PAD ogłasza, że podpisuje ustawę i kieruje do kontroli następczej do TK. Słaby i tchórzliwy unik. Wiadomo, że TK to w części przybudówka PiS. Napisałbym, że to zawód, ale prezydent zawiódł już tyle razy, że niczego innego się po nim nie spodziewam.

Posłanka Monika Rosa z KO: - Andrzej Duda tchórz. Każdy będzie w końcu rozliczony ze swych działań.

Sebastian Kościelniak, który brał udział w wypadku z premier Szydło: - Andrzej Duda podpiszę sprzeczną z Konstytucją RP ustawę #LexTusk. Nie ma żadnych złudzeń, że PAD wykonuje zadania zlecone z Nowogrodzkiej. Im bliżej wyborów, tym bardziej #PiS przed niczym się nie cofnie...

Posłanka Barbara Nowacka, wiceszefowa klubu KO: - Duda popełnił właśnie największy swój błąd polityczny.

Małgorzata Kidawa-Błońska z KO: - Andrzej Duda miał szansę zachować się jak Prezydent RP. Zmarnował ją. Woli być poddanym Prezesa niż strażnikiem Konstytucji.

Dziennikarka Anna Kalczyńska: - Czyli Prezydent stawia na wygraną PiS. Szybki podpis jest psychologicznym sygnałem do niezdecydowanych.

