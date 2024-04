Gęsta atmosfera w Prawie i Sprawiedliwości. O czym zdecydował Kaczyński?

Powiedział to wprost

Co z Andrzejem Dudą po prezydenturze? Polacy zabrali głos

Trela: Joński nie przekroczył żadnych norm, to było zwykłe pytanie

Wybory samorządowe były dla Prawa i Sprawiedliwości niezwykle ważne. Jarosław Kaczyński pod oddaniu władzy jesienią 2023 roku znalazł się się w bardzo trudnym położeniu. Z jednej strony musiał przełknąć gorzką pigułkę i po ośmiu latach przestał rządzić w Polsce, z drugiej coraz głośniej dało się słyszeć głosy mówiące o tym, że jego czas jako prezesa prawicowego ugrupowania dobiega końca. Jednak wyniki wyborów samorządowych był dla Prawa i Sprawiedliwości całkiem udany. Partia straciła co prawda władzę w kilku województwach, ale całkiem prawdopodobne, że utrzyma ją w pięciu regionach. Wszystko zależy od rozmów z potencjalnymi koalicjantami.

Najnowsza decyzja Jarosława Kaczyńskiego wywołała natomiast spore poruszenie wśród polityków Prawa i Sprawiedliwości. Prezes partii zdecydował bowiem, że nowym marszałkiem sejmiku województwa małopolskiego ma być Łukasza Kmitę, kandydata partii na prezydenta Krakowa. Nie wszedł on jednak do drugiej tury i co ciekawe, nie jest nawet radnym sejmiku. Polityk - jak opisuje Gazeta.pl - jest kojarzony z frakcją Mateusza Morawieckiego.

