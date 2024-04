Kaczyński triumfuje, Lewica lepsza od Konfederacji. Nowy sondaż

Podczas jesiennych wyborów do parlamentu w 2023 roku partia Jarosława Kaczyńskiego zdobyła najwięcej głosów, ale władzę przejęła opozycja. Nowy rząd, na którego czele stanął Donald Tusk, powstał dopiero w grudniu, ale szybko zaczął podejmować decyzje. Na pierwszy ogień poszły zmiany w mediach publicznych i w służbach specjalnych. Kolejnym ważnym testem dla ekipy rządzącej były wybory samorządowe, ale to jednak Prawo i Sprawiedliwość po raz kolejny zdobyło najwięcej głosów i prawdopodobnie utrzyma władzę w 4 bądź nawet w 5 sejmikach. Najnowszy sondaż pokazuje zresztą, że partia Jarosława Kaczyńskiego wciąż utrzymuje to poparcie. Z badania przeprowadzonego na zlecenie rp.pl wynika, że Prawo i Sprawiedliwość ma przewagę nad Koalicją Obywatelską wynoszącą niecałe trzy procent. Dokładne wyniki prezentują się następująco:

Prawo i Sprawiedliwość: 31,4 proc.

Koalicja Obywatelska: 28,9 proc.

Trzecia Droga: 13,5 proc.

Lewica: 8,8 proc.

Konfederacja: 8,2 proc.

Inni: 3,7 proc.

Nie wiem: 5,7 proc.

Przypomnijmy, że już 9 czerwca Polacy wybiorą swoich przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego. 22 kwietnia dwie największe polskie partie odbyły narady, gdzie układano listy wyborcze. Szczegóły rozmów poznamy zapewne w najbliższym czasie.

