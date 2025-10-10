Gęsta atmosfera na miesięcznicy smoleńskiej. Kaczyński nie wytrzymał, padły słowa o Putinie

Sara Osiecka
Sara Osiecka
2025-10-10 9:52

10 października, jak co miesiąc, prezes Prawa i Sprawiedliwości, Jarosław Kaczyński, złożył kwiaty pod pomnikiem ofiar katastrofy smoleńskiej na placu Piłsudskiego w Warszawie. Uroczystość, tradycyjnie już, odbyła się w atmosferze kontrdemonstracji, a wypowiedzi Kaczyńskiego skupiły się na zarzutach wobec władz i zapowiedziach przyszłych rozliczeń.

Jarosław Kaczyński, zagłuszany przez okrzyki kontrdemonstrantów "kłamca, kłamca", wyraził swoje oburzenie postawą władz, które, jego zdaniem, tolerują działalność "grupy Putina".

- Przez cały czas grupa Putina tutaj działa i przez cały czas władze na to pozwalają. Przez cały czas władze pozwalają także, żeby była łamana ustawa, bo ci kontrdemonstranci powinni być odsunięci przynajmniej na 100 metrów - mówił prezes PiS.

Jarosław Kaczyński podkreślił, że przepisy dotyczące zgromadzeń publicznych są łamane, a kontrdemonstranci powinni być oddaleni od miejsca uroczystości. Prezes PiS wyraził nadzieję na rychłe zakończenie obecnej sytuacji politycznej, sugerując, że zmiany mogą nastąpić szybciej niż za dwa lata.

Jestem pewien, że on się skończy. Trudno tylko w tej chwili powiedzieć, czy będzie trzeba czekać prawie 2 lata, czy 2 lata, czy też będzie to szybciej - mówił.

Kaczyński o Putinie

Jarosław Kaczyński zapowiedział również kontynuację walki o prawdę dotyczącą katastrofy smoleńskiej, którą określił mianem "zbrodni Putina i jego ludzi".

- Zapewniam, że przez cały czas będziemy walczyli o prawdę o katastrofie smoleńskiej, o zbrodni Putina i jego ludzi - kontynuował Jarosław Kaczyński. - Będziemy walczyli w tym kierunku, żeby ta władza, która przyjdzie, dokładnie ustaliła, kim są i kto wspiera, kto opłaca tych, którzy co miesiąc robią tu awanturę. I żeby zostali odpowiednio ukarani - mówił. 

W swoim krótkim przemówieniu prezes PiS skierował również osobiste zarzuty pod adresem jednego z kontrdemonstrantów.

I żeby ci, którzy są po prostu chorzy, jak ten, który stoi naprzeciwko mnie, byli poddani leczeniu, a nie zakłócali uroczystości żałobne - zakończył krótkie przemówienie prezes PiS.

Jarosław Kaczyński wyraził przekonanie, że osoby zakłócające uroczystości powinny zostać zidentyfikowane, a ich działania rozliczone.

