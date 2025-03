Generał Wojciechowski: "Nie ma zagrożenia, że Ukraina upadnie w najbliższych tygodniach"

Pytanie za milion dolarów

Generał Sławomir Wojciechowski, polski przedstawiciel wojskowy przy Komitetach Wojskowych NATO i Unii Europejskiej był gościem w telewizji tvn24. - W najbliższych tygodniach nie ma zagrożenia, że Ukraina upadnie. Widać, że dynamika rosyjskich działań zmalała. Wola walki Ukrainy jest bardzo duża i to jest ten czynnik, który będzie o tym decydować - mówił wojskowy. Na konkretne pytanie jak długo Kijów jest w stanie się bronić generał odparł, że to pytanie za milion dolarów, podkreślił jednak, że w perspektywie najbliższych tygodni nie widzi Upadku Ukrainy.

Rosja może zaatakować kraj NATO

Zdaniem generała Wojciechowskiego pod uwagę musi być brany scenariusz rosyjskiej agresji na kolejny kraj. W grę wchodzą też państwa należące do Paktu Północnoatlantyckiego. - Przez te trudne dni wojny w Ukrainie różnimy się być może, czy to są trzy, cztery lata czy pięć, nawet twierdzimy, że może być to szybciej, przeciwko jakiemukolwiek krajowi - czy NATO, czy sąsiadowi Rosji. Zmiana, jaka nastąpiła przez ostatnie lata, jest taka, że rzeczywiście jest pewna zgodność co do zamiarów Rosji i jej możliwości. My utrzymywaliśmy, że to będzie tak, jak w tej chwili powiedział pan premier. Sceptycy nie mieli racji, po raz kolejny była po naszej stronie - mówi wojskowy.

