Gdzie oglądać decydującą debatę "Super Expressu"? Ostatnia taka okazja już 8 października!

Do tej pory "Super Express" zaprezentował już cztery debaty pod hasłem „Najważniejsze wybory”. Ostatnia zaś odbędzie się w niedzielę, 8 października, o godz. 18:00 w myśl hasła „Decydujące starcie”. Politycy dostaną ostatnią szansę, by przekonać widzów i czytelników "Super Expressu" do oddania głosu na swoje ugrupowanie. Debata będzie prowadzona przez duet, którego jeszcze nie widzieliście jeszcze w akcji razem: prowadzącą „Express Biedrzyckiej” Kamilę Biedrzycką i dziennikarza SE oraz gospodarza „Sedna sprawy” Jacka Prusinowskiego.

Debata będzie nadawana na żywo 8 października, o godz. 18. Gdzie będzie można ją oglądać? Jest kilka możliwości i każdy może wybrać swoje ulubione medium! Pokażemy ją na naszej stronie głównej SE.pl, na naszym fanpage’u na Facebooku i na naszym kanale w serwisie YouTube. Zapraszamy także do śledzenia naszej relacji na żywo na SE.pl. Tego nie można przegapić!