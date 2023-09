Gdzie oglądać debatę Komentery? Nigdzie indziej nie zobaczycie nic podobnego!

Debata Komentery jest jedyna w swoim rodzaju. W końcu to nie politycy zabiorą głos, jak to dzieje się zazwyczaj, a zwykli Polacy. To w końcu oni muszą się na co dzień zmagać z efektami działań rządu i najlepiej wiedzą, co doskwiera im najmocniej. Prowadzący Adam Feder odda głos właśnie zwykłym mieszkańcom naszego kraju, abyście mogli powiedzieć to, co Wam leży na sercu tuż przed wyborami!

Gdzie można zobaczyć nietypową debatę? Już w czwartek, 28 września, o godzinie 20:00 pokażemy ją na naszej stronie głównej se.pl, na naszym fanpage’u na Facebooku i na naszym kanale w serwisie YouTube. Jak widać, opcji jest wiele i każdy może wybrać swoją ulubioną platformę. Nie możecie tego przegapić! Zapraszamy do oglądania!