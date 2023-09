i Autor: Sergiusz Woźny

Co za SCENY na bazarze! Rzuciła się na szyję TUSKOWI i zaczęła całować. „Za PO żyło się lepiej!”. Komentery Debata Polaków

Nie będzie debaty między Jarosławem Kaczyńskim a Donaldem Tuskiem, ale za to ich wyborcy co tydzień, aż do wyborów ścierają się na argumenty na bazarze Wolumen w Warszawie. To pierwszy taki cykl debat w Polsce! Debata Polaków na bazarze, którą prowadzi Adam Feder z Komenterów! Oglądajcie w czwartek, 28 września, o godz. 20 na kanale "Super Expressu" na YouTube, profilu SE na Facebooku oraz na SE.pl.