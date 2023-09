Zwykli Polacy o prawdziwych problemach! Debata Komentery na bazarze

Nie będzie debaty między Jarosławem Kaczyńskim, a Donaldem Tuskiem, ale za to ich wyborcy co tydzień, aż do wyborów będą się ścierać na argumenty na bazarze Wolumen w Warszawie. Tematem pierwszej debaty największy z obecnie nurtujących problemów Polaków. Problem, który jak się okazuje, budzi olbrzymie emocje. - Za drożyznę odpowiadają rządzący, bo przekupują! - przekonywała Pani Barbara, klientka bazaru Wolumen w Warszawie. - Złotówka jest nic nie warta! - wtrącił kolejny przechodzień! - Do Berlina! Lewactwo do Berlina! - skandowali w odpowiedzi zwolennicy PiS na czele ze Panem Stanisławem, który na bazarze handluje kwiatami. - Nie ma żadnej drożyzny! Proszę spojrzeć na tłumy uśmiechniętych Polaków. Mają pełne siatki zakupów” - przekonywał z kolei Pan Dariusz i zaprezentował swoje zakupy: całą reklamówkę pomidorów. - Te paragony grozy, to pewnie z Berlina przywożą! - argumentował. Oglądajcie Komentery Adama Federa w trybie wyborczym. Debata Polaków co tydzień, w czwartek o 20.00 tylko na YouTube i Facebooku Super Expressu i se.pl!