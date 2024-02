Gdyby Andrzej Lepper żył, broniłby dziś interesów rolników! Mocne słowa syna nieżyjącego lidera Samoobrony

Co będą sprawdzać?

"Wszyscy powinni bronić rolników"

Zgromadzeni na pl. Defilad protestujący rolnicy przeszli w kierunku Sejmu i Kancelarii Premiera. Skandują "chłopi razem", niosą transparenty "My rolnicy - wolni Polacy zielonemu szaleństwu mówimy stop" i "Rolnik żywi, rolnik broni i głupotą tą przegoni".

Renata Beger ostro: "Tusk boi się protestujących". Była posłanka wspiera protestujących rolników

Co o tej manifestacji sądzi syn zmarłego tragicznie lidera „Samoobrony” Andrzeja Leppera? – Wszyscy powinniśmy się zjednoczyć pod jednym szyldem, i bronić rolników!! Mój tata gdyby żył byłby w Warszawie i broniłby polskich rolników, ich interesów! Popieram protesty rolników, choć z uwagi na stan zdrowia nie wezmę udziału w proteście w stolicy – powiedział nam Tomasz Lepper.

Wiceminister rolnictwa o premierze Tusku: "Mam nadzieję, że spotka się z rolnikami"

Lepper chwali Kołodziejczaka

– Rząd PiS popełnił błędy w sprawie rolników, polityki rolnej – dodaje syn byłego wicepremiera. A jakie ma zdanie Tomasz Lepper na temat wiceministra rolnictwa w obecnym rządzie, który niedawno sam protestował z innymi rolnikami? – Co do Michała Kołodziejczaka, to robi słuszne rzeczy, broni rolników! – uważa nasz rozmówca.

Krzysztof Śmiszek: Być może warto jeszcze raz sprawdzić okoliczności śmierci Andrzeja Leppera