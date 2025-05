Wicepremier Kosiniak-Kamysz ogłosił wielki sukces rządu. Co się stało?

Fogiel ostrzega Mentzena i jego wyborców: "Tusk weźmie się za was jak dostanie pełnię władzy"

Koniec taniego zboża z Ukrainy

Szef rządu poinformował o wstrzymaniu importu z Ukrainy w Sejmie. – Kiedy wygraliśmy wybory, jedną z pierwszych naszych decyzji było wymuszenie natychmiastowego skorygowania mechanizmu ATM (autonomiczne środki handlowe), żeby wprowadzić jakieś kwoty, ale to był dopiero początek. Później rozpocząłem kampanię razem z moimi ministrami, żeby Unia zrezygnowała z mechanizmu ATM, który zliberalizował handel z Ukrainą - powiedział Donald Tusk podczas posiedzenia plenarnego Sejmu.

Premier zaznaczył, że rząd chce pomagać Ukrainie w wojnie z Rosją, ale nie może się to odbywać kosztem polskich producentów, przede wszystkim rolników. – I uzyskaliśmy to - od 5 czerwca nie będzie tego mechanizmu. Wracamy do sytuacji sprzed wojny, jeśli chodzi regulacje na granicy – podkreślił Tusk.

Do sprawy odniósł się też lider ludowców na konferencji prasowej. – – Wielki sukces rządu. Koniec niekontrolowanego napływu produktów rolnych, produktów spożywczych z Ukrainy do Europy. Koniec z ATM, czyli dyrektywą, która weszła w życie zaraz po wybuchu wojny. PiS nie umiał tego zrobić. Nasi ministrowie zadbali o polskich rolników – powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz.

Upady tysiące gospodarstw

– Rząd PiS zgodził się na otwarcie granic dla produktów rolnych z Ukrainy, szczególnie dla zboża, które zalało Polskę przez ostatnie lata, zanim wprowadziliśmy ograniczenia na poziomie krajowym. Zdestabilizowali tym rynek krajowy. Upadło 120 tys. gospodarstw rolnych. My to naprawiamy – dodał wicepremier i szef MON.

– Od pierwszego dnia naszych rządów rozpoczęliśmy zabiegać o zmiany w Brukseli, żeby cała Unia skończyła z niekontrolowanym napływem zboża do Polski. Od 6 czerwca będzie to zablokowane. To wielki sukces, który udało się osiągnąć PSL – dodał Kosiniak-Kamysz.

