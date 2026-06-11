Fortuny europosłów ujawnione. Arłukowicz milionerem, Obajtek kolekcjonerem, Braunowi niewiele zostaje

Z oświadczeń majątkowych europosłów za 2025 r. wynika, że Bartosz Arłukowicz i jego żona zgromadzili ok. 4,6 mln zł oszczędności oraz posiadają kilka nieruchomości o łącznej wartości kilku milionów złotych.

Daniel Obajtek wykazał prawie milion zł oszczędności, dom, gospodarstwo rolne oraz kolekcję dzieł sztuki i zegarków wartą 290 tys. zł, przy jednoczesnym zaciągnięciu nowej pożyczki.

Na drugim biegunie znalazł się Grzegorz Braun, który mimo wysokich dochodów z Parlamentu Europejskiego wykazał jedynie nieco ponad 2 tys. zł i niespełna 1 euro oszczędności.

Europosłowie potrafią oszczędzać

Z oświadczeń majątkowych europosłów za 2025 r. wynika, że europoseł KO Hanna Gronkiewicz‑Waltz (74 l.) zgromadziła ponad 2,5 mln zł w gotówce oraz ulokowała 1,43 mln zł w papierach wartościowych. Wśród nieruchomości wykazała dom o powierzchni 220 mkw., którego wartość szacuje na 1,7 mln zł.

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Europoseł PiS Daniel Obajtek posiada 920 tys. zł oszczędności i 50 tys. euro, przy czym oba salda spadły względem roku 2024. Były prezes Orlenu ma dom wart 500 tys. zł i gospodarstwo rolne warte 400 tys. zł, a w ciągu roku wartość jego kolekcji dzieł sztuki i zegarków wzrosła z 40 tys. zł do 290 tys. zł. Obajtek spłacił wcześniejsze kredyty, ale zaciągnął nową pożyczkę prywatną (825 tys. zł).

Arłukowicz inwestuje, Braun ma 2 tys. zł

Europoseł KO Bartosz Arłukowicz wraz z żoną zgromadzili około 4,6 mln zł oszczędności. Polityk zgromadził pokaźną kwotę w euro, a małżonka odkłada środki na lokacie. Małżeństwo posiada też wiele nieruchomości: współwłasność 265‑m domu wartego ok. 1,2 mln zł, trzy mieszkania szacowane łącznie na 1,34 mln zł, lokal użytkowy (570 tys. zł) i działkę wartą około 470 tys. zł.

Na drugim biegunie znajduje się lider Konfederacji Korony Polskiej Grzegorz Braun (59 l.), który mimo zarabiania w PE prawie 133 tys. euro (570 tys. zł) rocznie, wykazał, że ma tylko 2 286,48 zł i 0,94 euro.

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