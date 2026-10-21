Fogiel grzmi po decyzji Ukraińców! „Absolutnie haniebna”. Żąda sankcji i zerwania współpracy ze Lwowem

Małgorzata Broniek-Ziółek
2026-10-21 10:23

Radosław Fogiel nie kryje oburzenia decyzją Lwowskiej Rady Obwodowej dotyczącą ustanowienia 2027 roku rokiem Ukraińskiej Powstańczej Armii. Poseł Prawa i Sprawiedliwości w „Porannej rozmowie” RMF FM nazwał ją „absolutnie haniebną” i zaapelował o zdecydowaną reakcję polskich władz. Zaproponował uznanie osób, które poparły uchwałę, za persona non grata w Polsce, a także zakończenie współpracy partnerskiej polskich miast ze Lwowem. Padły również wyjątkowo ostre słowa pod adresem ukraińskiej dyplomacji.

Poseł Radosław Fogiel w studiu telewizyjnym gestykuluje dłońmi. O jego krytyce decyzji Lwowa przeczytasz na SE Polityka.
Autor: Kudelski Marek / Super Express

Fogiel ostro o decyzji władz obwodu lwowskiego. „Absolutnie haniebna”

Decyzja Lwowskiej Rady Obwodowej dotycząca upamiętnienia Ukraińskiej Powstańczej Armii wywołała kolejną dyskusję o stosunkach polsko-ukraińskich i pamięci o ofiarach zbrodni wołyńskiej.

W środowej (21 października) „Porannej rozmowie” RMF FM Tomasz Terlikowski zapytał Radosława Fogla, po co Lwowowi i Ukrainie rok poświęcony UPA.

Polityk PiS nie pozostawił wątpliwości co do swojej oceny.

Zacznijmy od tego, że to jest decyzja absolutnie haniebna ze strony lwowskiej rady obwodowej — stwierdził.

Zdaniem Fogla polskie władze dysponują narzędziami, które pozwalają odpowiedzieć na takie działania ukraińskich samorządowców.

A co możemy zrobić? Jednak polskie państwo ma cały wachlarz możliwości. Uważam, że będziemy apelować w tej sprawie do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Uważam, że należy tutaj działać w sposób zdecydowany — powiedział.

Ukraińscy radni persona non grata w Polsce? Fogiel proponuje sankcje

Poseł PiS przedstawił konkretne propozycje działań, które jego zdaniem powinny zostać podjęte wobec osób odpowiedzialnych za uchwałę.

Czyli chociażby bym proponował uznanie wszystkich, którzy głosowali za tym jako personę non grata w Polsce. Rozważenie sankcji personalnych wobec tych, którzy głosowali —mówił Fogiel.

To jednak nie wszystko. Polityk zaapelował także do polskich samorządów współpracujących ze Lwowem, aby rozważyły zakończenie dotychczasowych relacji partnerskich.

Apelowałbym, to jest oczywiście kwestia samorządowa, ale apelowałbym do samorządów, które są miastami partnerskimi Lwowa o zakończenie tego partnerstwa — podkreślił.

Warto zaznaczyć, że uchwałę podjęła Lwowska Rada Obwodowa, a nie władze samego miasta Lwowa. Fogiel uważa jednak, że również na poziomie współpracy samorządowej Polska powinna zareagować.

Mocne słowa o ukraińskiej dyplomacji. „Dyplomacją typu sowieckiego”

W dalszej części rozmowy poseł PiS odniósł się do sposobu prowadzenia polityki przez ukraińskie władze. Jego ocena była wyjątkowo krytyczna.

No niestety, mówię to z bólem, ale trzeba być tutaj brutalnie szczerym. Dyplomacja ukraińska jest niestety bardzo często wciąż dyplomacją typu sowieckiego — stwierdził.

Polityk podkreślił, że jego zdaniem decyzja ukraińskich samorządowców jest nie tylko moralnie naganna, ale także szkodliwa z punktu widzenia interesów samej Ukrainy.

No a też trzeba powiedzieć, że ta decyzja Lwowa poza jej aspektem etyczno-moralno-historycznym jest po prostu najkrócej mówiąc, koszmarnie głupia — ocenił.

Nie możemy pozwolić Ukraińcom pluć w twarz ofiarom rzezi wołyńskiej”

Najmocniejsze słowa padły pod koniec tej części rozmowy. Fogiel przyznał, że porażka Ukrainy w wojnie z Rosją byłaby sprzeczna z polskimi interesami, ale jednocześnie zaznaczył, że nie może to oznaczać milczenia wobec działań godzących w pamięć o polskich ofiarach.

Oczywistym jest, że w polskim interesie nie jest przegrana Ukrainy, ale to nie oznacza, że my możemy pozwolić Ukraińcom pluć w twarz ofiarom rzezi wołyńskiej — powiedział w RMF FM.

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RADOSŁAW FOGIEL