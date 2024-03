Fatalne wieści dla Hołowni. Jego marzenie pryśnie jak bańka mydlana?

Zapraszamy do oglądania

Wyborcy koalicji rządzącej za prawem do aborcji. Elektorat opozycji nie chce liberalizacji prawa

Szymon Hołownia nigdy nie ukrywał, że chciałby zostać prezydentem Polski. Dzięki objęciu funkcji marszałka Sejmu społeczeństwo poznało go jako bardzo sprawnego polityka, który prowadzi obrady ze swadą i humorem. Lider Polski 2020 dał się poznać jako zdecydowany organizator pracy posłów, nie szczędząc przy okazji ciętych ripost i wielu żartów. Dostrzegli to także Polacy, którzy oceniali nowego marszałka Sejmu bardzo pozytywnie, co pokazywały kolejne sondaże. Jednak ten najnowszy już taki łaskawy dla Szymona Hołowni nie jest. W badaniu dla Wirtualnej Polski, zadano następujące pytanie: Jak ocenia Pan/Pani Szymona Hołownię w roli marszałka Sejmu? Oto odpowiedzi:

- zdecydowanie pozytywnie - 18,8 proc.

- raczej pozytywnie - 38,0 proc.

- raczej negatywnie - 11,3 proc.

- zdecydowanie negatywnie - 20,5 proc.

- nie wiem/trudno powiedzieć - 11,4 proc.

Warto podkreślić, że pierwsza odpowiedź zmieniła się w stosunku do sondażu przeprowadzonego w listopadzie. Szymon Hołownia stracił tu aż 11,9 punktów proc. Przypomnijmy, że lider Polski 2050 objął swoją funkcję w listopadzie. Zgodnie z zapisami w umowie koalicyjnej, swoją pracę będzie wykonywał rotacyjnie, po upływie dwóch lat ma go zastąpić Włodzimierz Czarzasty z Lewicy. Warto wiedzieć, że sondaż na zlecenie Wirtualnej Polski został przeprowadzony po zapowiedzi Szymona Hołowni w sprawie projektów o aborcji. Zgodnie z jego decyzją, posłowie zajmą się nimi po wyborach samorządowych; Lewica domagała się, by procedować je wcześniej.

Dr hab..Tomasz Słomka: Marszałek Hołownia zmienił reguły w trakcie gry