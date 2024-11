Oświadczenie majątkowe Tobiasza Bocheńskiego

Jako europoseł Tobiasz Bocheński składał oświadczenie majątkowe na początku kadencji PE 2024-2029. Wynika z niego, że polityk ma: oszczędności wynoszące 25 tys. zł. Ma mieszkanie o powierzchni 42 m kw, które jest spółdzielcze warte i 250 tys. Ma też samochód: Volkswagena T-Cross z 2019 roku. Z oświadczenia Bocheńskiego wynika, że ma kredyt mieszkaniowy oraz wziął pożyczkę na zakup auta.

Kim jest Tobiasz Bocheński? Pochodzenie, rodzina

Tobiasz Bocheński to przedstawiciel młodego pokolenia polityków Prawa i Sprawiedliwości. Chociaż młody, to już ma spore polityczne doświadczenie. Bocheński urodził się 15 grudnia 1987 roku w Łodzi. Tam dorastał i chodził do szkoły, a po szkole, jak większość dzieci z jego czasów, szalał na podwórku grając w koszykówkę. Sam o sobie napisał: - Bardzo dobrze pamiętam maratony informacyjne z moimi dziadkami: Teleexpress, Panorama, lokalny dziennik, Fakty, Wiadomości. Chyba od dziecka byłem na bieżąco z wydarzeniami z kraju i zagranicy. Zainteresowanie polityką było dla mnie czymś oczywistym, rodzajem obywatelskiej postawy. Ale liceum to nie czas poważnych rozważań, tylko okres buntu i poszukiwań. To wówczas chodziliśmy na pierwsze imprezy, nie mogliśmy się doczekać skończenia osiemnastki i snuliśmy marzenia o przyszłości.

Bocheński pochodzi z rodziny profesorskiej, jego ojciec Tomasz Bocheński - polski eseista, literaturoznawca, doktor habilitowany nauk humanistycznych, wykładowca Uniwersytetu Łódzkiego, specjalizujący się w historii literatury polskiej drugiej połowy XIX i XX w. Prywatnie jest żonaty z Elżbietą.

Wykształcenie i doświadczenie polityczne

Polityk ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Zajął się pracą naukową. W środowisku naukowym skupionym wokół Zbigniewa Raua – w Katedrze Doktryn Polityczno-Prawnych i w Centrum Myśli Polityczno-Prawnej im. Alexisa de Tocqueville’a – obronił doktorat z nauk prawnych.

Później był asystentem Raua, a w końcu został doradcą wojewody łódzkiego, następnie dyrektorem Biura Wojewody w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim, zaś w 2019 sam został wojewodą łódzkim. W 2023 został wojewodą mazowieckim. W 2024 roku został kandydatem PiS na prezydenta Warszawy w wyborach samorządowych, został wtedy radnym, a następnie brał udział w wyborach do PE, zdobył euromandat dzięki 95 880 głosom zdobytym w Warszawie.