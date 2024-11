Tak drożyzna dobija emerytów! Eksperta apeluje do rządu Tuska

– We wskaźniku waloryzacji rząd powinien uwzględnić nie 20 proc. ale 50 proc. realnego wzrostu płac – mówi szefowa Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, dr Elżbieta Ostrowska.

– Niestety, obawy dotyczące wzrostu inflacji znalazły swoje potwierdzenie w sklepach. Obecnie w Polsce mamy jeden z najwyższych wskaźników inflacji w Europie, a prognozy mówią, że będzie on w dalszym ciągu wzrastał. Sytuacja ta jest efektem znaczącego wzrostu cen energii i braku działań mających z jednej strony wspomóc przedsiębiorstwa, a z drugiej spowolnić inflację – komentuje dr Artur Fiks z Uniwersytetu WSB Merito cytowany przez rp.pl.

W poprzednich miesiącach widać było wyraźnie, że mimo powrotu 5 proc. VAT na żywność w kwietniu, dzięki wojnie cenowej dyskontów, ceny nie wzrosły gwałtownie. To się jednak zmienia, a drożyzna znowu wraca do sklepów. Cierpią na tym m.in. seniorzy. – Odmrożenie VAT na żywność miało swój udział we wzroście cen, który obserwujemy w ostatnich miesiącach. Jednak to wzrost cen energii oraz wynagrodzeń, głównie w sektorze usług, miał tutaj zdecydowanie większe znaczenie – ocenia z kolei dr inż. Anna Motylska-Kuźma z Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW we Wrocławiu.

