Najnowszy sondaż prezydencki. Jest zdecydowany faworyt

Wyścig o Pałac Prezydencki jeszcze oficjalnie się nie zaczął, ale emocje stają się coraz większe. Znamy już nazwiska kilku kandydatów - to Marek Jakubiak, Sławomir Mentzen oraz Szymon Hołownia. 23 listopada poznamy nazwisko kandydata Koalicji Obywatelskiej - o nominację rywalizują Rafał Trzaskowski oraz Radosław Sikorski. Polityka, który powalczy o Pałac Prezydencki, wyłoni wewnętrzne głosowanie - wyniki mamy poznać w sobotę około godziny 13. Z najnowszego sondażu wynika, że to prezydent Warszawy mógłby liczyć na zwycięstwo i to zarówno w pierwszej jak i w drugiej turze. Wyniki pierwszego głosowania wyglądałyby następująco:

Rafał Trzaskowski - 35,8 proc.

Kandydat PiS - 27,8 proc.

Szymon Hołownia - 10,9 proc.

Sławomir Mentzen - 9,9 proc.

Agnieszka Dziemianowicz - Bąk - 5,1 proc.

Trudno powiedzieć - 10,5 proc.

Z kolei w drugiej turze wyniki wyglądałyby tak:

Rafał Trzaskowski - 58,9 proc.

Kandydat PiS - 39,2 proc.

Sytuacja zmienia się, gdyby to jednak Radosław Sikorski został kandydatem Koalicji Obywatelskiej. Obecny szef MSZ również mógłby liczyć na zwycięstwo i to w obu turach, ale z nieco mniejszą przewagą. Podczas pierwszego głosowania, wyniki wyglądałyby następująco:

Radosław Sikorski - 32,3 proc.

Kandydat PiS - 28,9 proc.

Szymon Hołownia - 12 proc.

Sławomir Mentzen - 9,8 proc.

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk - 6,7 proc.

Trudno powiedzieć - 10,3 proc.

Druga tura wyborów również dla kandydata Koalicji Obywatelskiej. Radosław Sikorski mógłby liczyć na zwycięstwo, ale z nieco mniejszą przewagą niż w podobnej sytuacji Rafał Trzaskowski. Wyniki głosowania wyglądałby zatem tak:

Radosław Sikorski - 54,9 proc.

Kandydat PiS - 42,4 proc.

Sondaż został przeprowadzony przez United Surveys na zlecenie Wirtualnej Polski.

