Cios w serce Romana Giertycha! Upokorzenie, chodzi o prawybory! Radosław Sikorski się zasmuci!

Prawybory w KO

Wybory prezydenckie 2025 odbędą się wiosną przyszłego roku, a możliwymi terminami pierwszej tury wyborów są: 4, 11, 18 oraz 25 maja. Wybory zarządza marszałek Sejmu, tak wynika z przepisów Konstytucji. Najpewniej ich datę poznamy już niedługo, bo Szymon Hołownia w jednej ze swoich wypowiedzi przyznał, że zamierza ogłosić termin możliwie wcześnie, tuż po 6 stycznia. - Na pewno nie będziemy z tym zwlekać. Postaram się rozpisać je jak najwcześniej, jak najbliżej tej daty - ogłosił marszałek Sejmu. Tymczasem już w najbliższy piątek (22 listopada) politycy KO będą brali udział w prawyborach. Głosować mogą na Rafała Trzaskowskiego i Radosława Sikorskiego.

Wewnętrzy sondaż przed prawyborami w KO wstrząsnął środowiskiem Koalicji Obywatelskiej. Przypomnijmy, że wyniki sondażu jasno pokazują, że to Rafał Trzaskowski ma minimalnie większe szanse na pokonanie w drugiej turze wyborów prezydenckich 2025 kandydata PiS. W sondażu sprawdzono, jak w wyborach w pierwszej i drugiej turze poradzą sobie obaj politycy (WIĘCEJ: Szok! Mamy wyniki tajnego sondażu PO! Sikorski dogonił Trzaskowskiego!).

Giertych wykluczony?!

Tymczasem według Onetu władze PO wykluczyły z udziału w prawyborach kilkunastu parlamentarzystów Koalicji Obywatelskiej. Jednym z nich ma być Roman Giertych! - Wśród wykluczonych poza Giertychem są także m.in. minister sprawiedliwości i senator Adam Bodnar, szef sejmowej komisji spraw zagranicznych Paweł Kowal, szef sejmowej komisji kultury Piotr Adamowicz oraz wiceminister funduszy Jacek Karnowski, były członek komisji śledczej do spraw wyborów kopertowych. W sumie to co najmniej kilkanaście osób, które zostały pozbawione wpływu na wybór prezydenckiego kandydata Koalicji Obywatelskiej - czytamy.

Wszyscy ci politycy zostali wykluczeni z głosowania dlatego, że nie należą do żadnej partii, która tworzy Koalicję Obywatelską (ani do Platformy, ani do Nowoczesnej, ani do Inicjatywy Polskiej Barbary Nowackiej, ani do Zielonych). Władze PO podjęły decyzję, że tylko członkowie partii tworzących Koalicję Obywatelską mogą brać udział w głosowaniu. Jeden z wykluczonych miał stwierdzić:

- To jest śmieszne. Jesteśmy parlamentarzystami w klubie Koalicji Obywatelskiej, a to najważniejsze ciało naszej koalicji. My nie możemy głosować w prawyborach, a mogą głosować szeregowi członkowie partii. Absurd!

Portal przekonuje, że w dwóch źródłach potwierdził, że podczas przygotowywania prawyborów pojawił się zgłoszony przez posłankę Klaudię Jachirę z Zielonych postulat umożliwienia głosowania bezpartyjnym parlamentarzystom Koalicji Obywatelskiej, ale nie zgodził się na to szef struktur PO Marcin Kierwiński, twardy stronnik Rafała Trzaskowskiego.

