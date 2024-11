Szok! Mamy wyniki tajnego sondażu PO! Sikorski dogonił Trzaskowskiego!

Kłopoty byłego ministra sportu. NIK idzie do prokuratury! Co zarzucają Kamilowi Bortniczukowi?

Kandydata Koalicji Obywatelskiej w wyborach prezydenckich mamy poznać 7 grudnia. Do tej pory ma się rozstrzygnąć, na kogo postawi partia: Rafała Trzaskowskiego czy Radosława Sikorskiego. W sobotę 16 listopada Donald Tusk rzucił swoim obserwatorom w sieci pytanie, które rozgrzało internet: kto powinien zostać kandydatem KO na prezydenta? Wyniki sondy okazały się zaskakujące. Na platformie X wzięło udział ponad 141 tysięcy internautów. Sikorski, znany ze swojego ostrego języka i dyplomatycznej charyzmy, zdominował rywala, zdobywając 64,7% głosów. Instagram, gdzie głosowało 27,6 tysiąca użytkowników, pokazał zupełnie inne preferencje: tutaj Trzaskowski, prezydent Warszawy, zyskał aż 65%. - Fascynujące! Na X i na Instagramie, przy rekordowej frekwencji, identyczne proporcje, ale różni zwycięzcy. Sonda powiedziała nam więcej o naturze obu platform i ich użytkownikach niż o szansach kandydatów - podsumował te wyniki premier.

Internauci internautami, nam udało się właśnie dotrzeć do wyników tajnego sondażu, który przeprowadziła partia. Jak się okazuje, Radosław Sikorski praktycznie dogonił już Rafała Trzaskowskiego, który wydawał się być zdecydowanym faworytem tego starcia. Na pytanie o drugą turę wyborów prezydenckich, w której obaj panowie mieliby się zmierzyć z przedstawicielem Prawa i Sprawiedliwości, uzyskali oni szalenie zbliżone wyniki! W takim wariancie prezydent Warszawy zdobyłby 57 proc. wskazań, podczas gdy Radosław Sikorski 54 proc.!

O wynikach chwilę później napisał na platformie X sam Tusk. - Rafał Trzaskowski pokonuje kandydata PiS w pierwszej turze 40 do 28, a w drugiej 57 do 43. Radek Sikorski w pierwszej przegrywa z kandydatem PiS 28 do 30, ale w drugiej wygrywa 54 do 46. Wynik sondażu jednoznaczny, ale to wciąż tylko wskazówka. Siłę decyzji ma Wasz głos! - oznajmił obserwującym.

Rafał Trzaskowski pokonuje kandydata PiS w pierwszej turze 40 do 28, a w drugiej 57 do 43. Radek Sikorski w pierwszej przegrywa z kandydatem PiS 28 do 30, ale w drugiej wygrywa 54 do 46. Wynik sondażu jednoznaczny, ale to wciąż tylko wskazówka. Siłę decyzji ma Wasz głos!— Donald Tusk (@donaldtusk) November 18, 2024

