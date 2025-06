i Autor: MAREK KUDELSKI / SUPER EXPRESS

Nowy sondaż

Fatalne wieści dla Donalda Tuska. Jarosław Kaczyński zaciera ręce!

Czy obecna koalicja rządząca, na czele której stoi Donald Tusk, przetrwa do czasu terminowych wyborów parlamentarnych? Polacy odpowiedzieli na to pytanie w najnowszym sondażu. Wyniki są zaskakujące i nie wróżą dobrze przyszłości obecnego rządu. Co trzeci badany spodziewa się rozpadu koalicji, co stawia pod znakiem zapytania stabilność polityczną w kraju!