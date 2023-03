Europoseł PiS zgadza się z PO! Kto by pomyślał

Co dziś robi była premier?

Łukasz Schreiber o pomyśle Tuska : To jest taka podwójna kradzież

- Mówiąc sarkastycznie, połączyłbym to z referendum dotyczącym eutanazji. W takich sprawach nie powinno być referendów. W tej kwestii zgadzam się z PO - powiedział europoseł PiS o pomyśle PSL-u i Polski 2050 ws. referendum aborcyjnego. - Dlaczego tylko aborcja? Również eutanazja i zapytałbym głównie tych, którzy czekają na majątek po swoich starszych krewnych - dodał prof. Krasnodębski. - Jestem przekonany, że za 10 lat będziemy to samo mówili o eutanazji. Poglądy poglądami, ale jest też kwestia godności ludzkiej. Zdaję sobie sprawę, że w kwestii ochrony życia poczętego też jest oczywiście konflikt wartości, samookreślenie, to nie jest łatwa sprawa - podkreślił. Według Krasnodębskiego, dobrym rozwiązaniem jest kompromis aborcyjny zawarty z 1993 roku.

Oprócz sprawy referendum aborcyjnego, europoseł PiS pytany był o najbliższe wybory parlamentarne.

Solidarna Polska pójdzie do wyborów samodzielnie?

- Są różne sprawy po ośmiu latach rządzenia i rzeczywiście trzeba się zastanowić bardzo poważnie nad tym czy niektórzy ludzie powinni być na listach Prawa i Sprawiedliwości . Solidarna Polska jest koalicjantem, ma inne zdanie - bardziej radykalne na temat wielu spraw, co więcej - Solidarna Polska odpowiadała też za reformę sądownictwa. Co byśmy nie powiedzieli - nie jest to bardzo udane - przyznał Krasnodębski.