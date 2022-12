Anna Grodzka była gwiazdą Sejmu i Ruchu Palikota

Anna Grodzka zyskała przed laty ogromną sławę. Jako posłanka brylowała w mediach. Była pierwszą transpłciową osobą w polskim Sejmie. Niestety, musiała się mierzyć z ogromnym hejtem, także ze strony polityków, którzy zwracali się do niej w męskiej formie i nie stronili od niewybrednych żartów. W pewnym momencie jednak Anna Grodzka zrezygnowała z polityki. Zajęła się jeszcze bardziej działalnością społeczną, bo jeszcze przed dostaniem się do parlamentu działała jako współzałożycielka i pierwsza prezeska Fundacji Trans-Fuzja. Co się z nią teraz dzieje? Niedawno była widziana na premierze filmu "Słoń". Jej pojawienie się i zdjęcia z premiery wzbudziły w wielu osobach niepokój, bo była posłanka przyszła do kina o lasce. Faktycznie, Anna Grodzka ma kłopoty zdrowotne. Kilka lat temu wyszła na jaw informacja, że Grodzka ma stenozę kręgosłupa, czyli zwężenie kanału kręgowego. A jaką Anna Grodzka ma emeryturę? O tej sprawie była posłanka opowiedziała niedawno w wywiadzie dla portalu Liberte!

Taka jest emerytura Anny Grodzkiej. Była posłanka ledwie wiąże koniec z końcem

- Teraz jestem skromną emerytką. (...) Generalnie całe życie byłam osobą działającą samodzielnie, głownie byłam przedsiębiorcą, prowadziłam własne przedsiębiorstwa i funkcjonowałam w ten sposób. Tylko te cztery lata VII kadencji, gdy do polityki mnie zawiało... ale po prostu swoimi 40. latami pracy zasłużyłam na emeryturę, więc jestem na emeryturze - przyznała i dodała, że łatwo jednak nie jest. - No niestety, ponieważ przedsiębiorcy jak płacili składki niekończenie najwyższe, bo to była drobna przedsiębiorczość, to ta emerytura też jest cienka, ale pozwala jakoś spiąć koniec z końcem i żyję sobie - ujawniła Anna Grodzka.

Jednak skromna emerytura Anny Grodzkiej nie przeszkadza jej w cieszeniu się życiem: - W tej chwili realizuję swoje hobby i cieszę się tym, co robię. Być może w przyszłości hobby zamienię w zawód. To muzyka. Komponuję muzykę, którą można określić muzyką filmową, może bardziej się uczę kompozycji, studiuję teorię muzyki, także i praktyczne działania. Założyłam własne studio, mam takie małe studio i czuję się tu świetnie, razem z dźwiękami, jestem szczęśliwa - skwitowała.

