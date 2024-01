Wskaźnik waloryzacji emerytur 2024

15 stycznia 2024 r. GUS poinformuje o wskaźniku wzrost cen produktów i usług w 2023 r., a także także o wskaźniku inflacji dla gospodarstw emerytów. Ten drugi wskaźnik jest decydujący, jeśli chodzi o wzrost świadczeń w marcu. Według prognoz, inflacja w całym 2023 r. miała wynieść 11,4 proc. Ostateczny wskaźnik podany przez GUS będzie zapewne bliski tej prognozie, ale może też się nieco różnić. Tym bardziej, że zgodnie ze metodologią GUS inflacja obliczana dla wszystkich Polaków może się różnić od inflacji dla emerytów. Tak było w 2022 r. - GUS poinformował rok temu, że wzrost cen produktów dla gospodarstw seniorów był niższy od inflacji ogółem. Czy tym razem też tak będzie? Przekonamy się już wkrótce.

GUS poda kluczowe dane

Zgodnie z ustawą o emeryturach, na wysokość wskaźnika waloryzacji wpływa przede wszystkim wspominamy wskaźnik inflacji dla gospodarstw seniorów, ale nie tylko on. Dodatkowo dolicza się do niego co najmniej 20 proc. realnego wzrostu płac w poprzednim roku. Wskaźnik realnego wzrostu płac w roku 2023 GUS poda niestety dopiero w lutym. Będziemy jednak w stanie sami obliczyć realny wzrost płac wcześniej. Dokładnie za tydzień - 22 stycznia. Tego dnia GUS opublikuje obwieszczenie o przeciętnym wzroście wynagrodzeń. Znając jego wartość, obliczymy o ile płace wzrosły w stosunku do roku 2022, a następnie obliczymy, czy realnie nasze apanaże wzrosły w ciągu roku, a jeśli tak, to w jakim stopniu.

Podsumowując: dzięki danym GUS z 15 i 22 stycznia będziemy już pawie na 100 proc. znali dokładny, tegoroczny wskaźnik waloryzacji rent i emerytur, jaki prawdopodobnie ogłosi wkrótce rząd. O ile nie postąpi inaczej, gdyż czekamy na szczegóły zapowiadanych dwóch waloryzacji emerytur rocznie.

