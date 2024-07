Emeryci zmuszeni są do harówki. ZUS potwierdza: pracujących seniorów szybko przybywa!

136 na 1000 emerytów jest aktywnych zawodowo

W 2018 r. w całym kraju pracowało 747 tys. emerytów, a pod koniec 2023 r. – 854 tys. – poinformował ZUS. Oznacza to, wzrost o 14 proc. - W samym tylko woj. łódzkim w 2018 r. na tysiąc seniorów z prawem do emerytury 128 kontynuowało zatrudnienie. W całym kraju – 131 osób. W 2023 r. liczba aktywnych zawodowo emerytów z prawem do świadczenia wzrosła i wynosi odpowiednio: 131 osób na każdy tysiąc emerytów w Łódzkiem i 136 zatrudnionych w całym kraju – poinformowała rzeczniczka ZUS woj. podlaskiego Katarzyna Krupicka.

Seniorzy pracują pomimo osiągnięcia wieku emerytalnego, bo są do tego zmuszeni. Ich świadczenia są niskie w stosunku do rosnących cen i kosztów życia. - To straszne, że polski emeryt musi pracować, by godnie żyć – mówi nam Anna Krawczyk-Włodek (74 l.), emerytowana nauczycielka z Siedlec. - Co jakiś czas podejmuję dorywcze prace, bo mam bardzo małą emeryturę, z której trudno wyżyć – przyznaje.

Praca na emeryturze - to się opłaca

Według rejestrów ZUS-u najwięcej pracujących emerytów zatrudnianych jest w podmiotach świadczących opiekę zdrowotną i pomocą społeczną. Seniorzy bardzo często podejmują też pracę w handlu i warsztatach samochodowych.

Osoby, które chcą pracować na emeryturze, mogą nie składać wniosku do ZUS, kiedy osiągną wiek emerytalny, a przysługujące im świadczenie będzie za rok wyższe od 10 do 17 proc. Gromadzony kapitał w ZUS będzie powiększany o nowe składki i zostanie zwaloryzowany w czerwcu. Ale seniorzy mogą też zdecydować się na odejście z pracy, otrzymanie emerytury i powrót do pracy. Będą wówczas otrzymywali pensję oraz emeryturę, a dodatkowo dostaną w kwietniu tzw. trzynastkę, a we wrześniu czternastkę.

Tyle zyskasz dorabiając

Osoba, która po osiągnięciu 60 lat (kobieta) lub 65 lat (mężczyzna) nie wystąpi o emeryturę, tylko pozostanie w pracy, może liczyć, że jej świadczenie w ZUS będzie po roku wyższe średnio o 15 proc. Przy emeryturze wysokości 3000 zł, oznacza to podwyżkę o 450 zł miesięcznie. Z kolei senior, który przedzie na emeryturę, ale wróci do pracy, będzie miał pensję, a także świadczenie z dodatkami.

