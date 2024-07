Wypoczynek nad Bałtykiem rujnuje portfele Polaków. Gałka lodów kosztuje tyle, co we Włoszech!

7 tys. zł za tygodniowy pobyt w Mielnie

Małgorzata i Sebastian Budkowie z Lubina na Dolnym Śląsku przyjechali do Mielna z trojgiem dzieci. Uznali, że skorzystają z hotelu, bo nie chcieli kisić się w miniaturowym pokoiku z ciasną łazienką na korytarzu, podczas jedynego w roku urlopu. - Za tygodniowy pobyt zapłaciliśmy 7 tys. złotych. Dojazd samochodem, a potem podróż do domu to koszt 600 zł. Na jedzenie wydajemy dziennie minimum 300 zł - mówią. Ta kwota byłaby wyższa, gdyby nie zrezygnowali z posiłków w hotelu i nie stołowali się na mieście, szukając miejsc gdzie taniej - mówią.

Polacy dali znać, co myślą o związkach partnerskich. Jednoznaczna opinia

Jak się dobrze poszuka to można znaleźć bar, w którym za mielonego z ziemniakami zapłaci się 29 zł. Piwo w knajpce to 14-18 zł, mała czarna 10 zł. Za małego włoskiego loda z automatu trzeba zapłacić 10 zł, a za gofra z bitą śmietaną i owocami co najmniej 25 zł. Z dziećmi trudno przejść obojętnie obok wesołego miasteczka czy sklepu z zabawkami. Państwo Budkowie mówią, że jednorazowe wyjście z trojgiem dzieci do lunaparku kosztowało ich 200 zł.

Pluszowy ziemniak - hit sprzedaży

Chociaż inflacja jest najniższa od kilku lat, to nie ma co liczyć na niskie ceny w polskich kurortach – przyznaje ekonomista Marek Zuber. – W Polsce wiele firm podnosi w wakacje ceny, wykorzystując to, że co roku jest drogo. Dlatego za gałkę lodów płacimy tyle samo, co w Wenecji – dodaje ekspert.

Weronika Grodzka sprzedająca zabawki w Mielnie ocenia, że tegoroczny sezon jak na razie jest niezły. - Klientów nie brakuje. A hitem wśród zabawek jest pluszowy ziemniak – to zabawka, której pierwowzorem jest postać z gry komputerowej – mówi z uśmiechem. Cena przytulanki waha się od 20 do ponad 100 zł i zależy od wielkości.

Przykładowe ceny w Mielnie

- barowe śniadanie - 25 zł- rosół z makaronem - 16 zł - kotlet schabowy z ziemniakami i surówką - 59 zł

- piwo w knajpce - 14-18 zł - kawa - 10-17 zł

- gofr z bitą śmietaną i owocami - 25 zł - wejście na kołobrzeskie molo - 7 zł - wypożyczenie leżaka 25-35 zł - rejs statkiem po Bałtyku z Kołobrzegu - 60 zł (dorośli), 50 zł (dzieci), - czteroosobowy gokart- 25 zł za pół godziny

EXPRESS BIEDRZYCKIEJ - Anna Maria Żukowska Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.