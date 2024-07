Polacy dali znać, co myślą o związkach partnerskich. Jednoznaczna opinia

PO zapłaci za Giertycha? Michalski: To była cyniczna gra

Legalizacja związków partnerskich wzbudza sporo kontrowersji. Zdecydowanym przeciwnikiem jest między innymi Marek Sawicki z PSL, któremu nie podoba się na przykład, że zakończenie takiej relacji jest prostsze niż w przypadku małżeństwa. Zwolennicy związków partnerskich z kolei widzą w tym zaletę. Czy Polacy chcą, aby związki partnerskie były legalne w naszym kraju?

Takie pytanie zadano w sondażu CBOS. Odpowiedzi były jednoznaczne. 90 proc. respondentów popiera możliwość sformalizowania związku partnerskiego kobiety i mężczyzny. Mniej, bo 52 proc., popiera możliwość zawarcia związku partnerskiego między osobami tej samej płci. Takiemu rozwiązaniu sprzeciwia się 43 proc. ankietowanych.

Podsumowując, za legalizacją związków partnerskich niezależnie od płci jest 50 proc. Polaków czyli co druga osoba. Całkowity sprzeciw wyraziło 5 proc. badanych czyli co dwudziesta osoba. 35 proc. osób opowiada się za zalegalizowaniem związków partnerskich dla partnerów różnych płci, 1 proc. wyłącznie dla par homoseksualnych. 9 proc. respondentów miało niejednoznaczny stosunek do tej sprawy.

Sondaż pokazuje także, że osoby, które nie są w związku małżeńskim, powinny mieć według 93 proc. ankietowanych prawo do decyzji dotyczących pogrzeby zmarłego partnera. 91 proc. osób uznało, że powinny mieć także prawo do uzyskiwania informacji medycznych oraz do podejmowania decyzji związanych z leczeniem.

87 proc. Polaków chciałoby, by takie osoby posiadały prawo do pobierania zasiłku opiekuńczego jeśli opiekowaliby się swoim partnerem, a 82 proc. chciałoby możliwości objęcia takiej osoby ubezpieczaniem zdrowotnym.

76 proc. osób paprało możliwość dziedziczenia dla osób w związkach partnerskich, a nieco mniej, bo po 74 proc., do wspólnego opodatkowania i przysposobienia. Prawa do występowania o rentę rodzinną po śmierci partnera chce 71 proc. badanych.

