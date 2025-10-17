Zełenski przyniósł na spotkanie z Trumpem mapy. To "czułe punkty" Rosji

Ukraińska delegacja przekazała Trumpowi mapy z "bolesnymi punktami" Rosji podczas spotkania w Waszyngtonie.

Mapy mają wskazywać słabe punkty rosyjskiego przemysłu obronnego i gospodarki wojskowej.

Zełenski wyraził przekonanie, że z pomocą Trumpa można zakończyć wojnę.

To już piąte spotkanie Zełenskiego i Trumpa, a trzecia wizyta ukraińskiego prezydenta w Białym Domu.

Zełenski zaskakuje Trumpa: Tajne mapy na stole

Podczas niedawnego spotkania prezydenta Ukrainy, Wołodymyra Zełenskiego, z prezydentem USA, Donaldem Trumpem, w Waszyngtonie, doszło do zaskakującego zwrotu akcji. Jak donosi agencja Interfax-Ukraina, ukraińska delegacja przywiozła ze sobą mapy zawierające strategiczne informacje o "bolesnych punktach" Rosji, mające na celu skłonienie Władimira Putina do zakończenia wojny.

Według źródeł w ukraińskiej delegacji, te szczegółowe mapy precyzyjnie wskazują słabe ogniwa rosyjskiego przemysłu obronnego oraz kluczowe aspekty gospodarki wojskowej. Ukraińcy wierzą, że wywarcie presji na te konkretne obszary może zmusić Putina do zmiany decyzji i zakończenia konfliktu.

Trump wierzy, że Putin "chce pokoju". Zełenski się nie zgadza

Choć rozmowa toczyła się w przyjaznej atmosferze, Trump przyznał, że to możliwe, że proponując spotkanie w Budapeszcie, Putin chce zyskać na czasie, ale ostatecznie wyraził przekonanie, że rosyjski przywódca naprawdę chce pokoju.

Prezydent Zełenski wyraził głębokie przekonanie, że współpraca ze Stanami Zjednoczonymi jest kluczowa dla osiągnięcia pokoju.

- Nie sądzę, by przywódca Rosji Władimir Putin był gotowy na zakończenie wojny, ale jestem przekonany, że z pana pomocą możemy zakończyć tę wojnę – powiedział Zełenski, zwracając się bezpośrednio do Trumpa.

Podkreślił także, że Ukraina pilnie potrzebuje wsparcia, ponieważ rosyjskie siły zbrojne nie odnoszą znaczących sukcesów na polu walki.

To już piąte spotkanie Wołodymyra Zełenskiego z Donaldem Trumpem, a trzecia wizyta ukraińskiego prezydenta w Białym Domu w trakcie kadencji Trumpa.

