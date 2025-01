Elżbieta Witek w opałach? Zespół Bodnara chce wznowić sprawę! Chodzi o hospitalizację jej męża

Braun zgasił Konfederację. "To jego koniec w polityce"

Ciężko chory mąż Elżbiety Witek przez wiele miesięcy zajmował łóżko na OIOM-ie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy. Kobieta, która zgłosiła tę sprawę na prokuraturę, wskazywała, że zabiera w ten sposób miejsce faktycznie potrzebującym pacjentom, a sam powinien ze względu na niekorzystne rokowania korzystać z opieki paliatywnej. Wskazała ona, że doszło do uprzywilejowanego traktowania mężczyzny ze względu na pełnioną przez marszałkinię funkcję. Jej zdaniem z tego powodu potrzebujące osoby, w tym jej matka, musiały oczekiwać wiele dni na zwolnienie miejsca na tym oddziale, co finalnie doprowadziło do ich śmierci. W 2023 r. prokuratura odmówiła jednak wszczęcia śledztwa, uznając, że "czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego". Decyzja ta została utrzymana przez sąd, mimo że pełnomocnik zgłaszającej złożył zażalenie.

Tymczasem 14 stycznia ujawniono raport, który pod koniec ubiegłego roku trafił do ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Adama Bodnara. Przygotował go zespół powołany w Prokuraturze Krajowej. Wśród 200 spraw z lat 2016-2023, które analizowali śledczy, znalazła się właśnie decyzja o odmowie wszczęcia postępowania dotyczącego pobytu męża Elżbiety Witek na oddziale intensywnej terapii szpitala w Legnicy. Zespół z Prokuratury Krajowej, po zbadaniu akt sprawy, ocenił decyzję sądu o nieuwzględnieniu zażalenia jako dyskusyjną. W raporcie wskazano, że tak prokuratura, jak sąd nie sięgnęły po dokumentację z leczenia męża marszałek Sejmu i nie uzyskały stanowiska kierownictwa szpitala w przedmiocie medycznych wskazań do tak długotrwałej hospitalizacji na OIOM-ie.

- W szczególności zaś zaniechano ustalenia jak wyglądała kwalifikacja tego pacjenta do Oddziału w odniesieniu do wytycznych Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii, do której grupy wg tych wytycznych pacjenta zaliczono, kto konkretnie z personelu medycznego taką decyzję podjął czy była ona przedmiotem konsylium lekarskiego, czy wobec tego pacjenta stosowano procedury lecznicze. Sąd jakby a priori przyjął, że tak było, wyrażając w uzasadnieniu orzeczenia pogląd, że nie można jednego pacjenta leczyć kosztem innego. Powyższa kwestia wymaga, zdaniem badającego, wyjaśnienia, tym bardziej, że finalnie trzy miesiące po zainicjowaniu postępowania i nagłośnieniu medialnym sprawy pacjent został przeniesiony na oddział leczenia paliatywnego - napisano w raporcie.

Zdaniem Prokuratury Krajowej postępowanie powinno być podjęte na nowo i kontynuowane.

Elżbieta Witek twierdziła, że nigdy nie korzystała ze swojej pozycji politycznej, aby załatwić mężowi miejsce na OIOM-ie w Legnicy. Stanisław Witek zmarł w kwietniu zeszłego roku...

