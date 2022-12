Kandydaci PiS na prezydenta 2025. W grze są trzy nazwiska

Do wyborów prezydenckich jeszcze daleka droga, ale powoli zaczynają pojawia się doniesienia na temat tego, kto mógłby zostać kandydatem na prezydenta w wyborach 2025. Jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, to pojawiły się w tym kontekście nazwiska: Waldemara Budy, Mateusza Morawieckiego, a w ostatnim czasie Beaty Szydło. Co na ten temat sądzą eksperci? W programie "Rzecz o polityce" politolog Rafał Chwedoruk wziął pod lupę osoby związane ze środowiskiem władzy. Zdaniem eksperta pod uwagę mogłaby być wzięta Beata Szydło, jest jednak pewne ale: - Myślę, że jest w gronie faworytów na prawicy. W tej chwili za wcześnie przesądzać, zobaczymy jak zjawiska kryzysowe, ale też wejście kolejnych roczników młodych wyborów, wpłyną na przetasowania w polskiej polityce. Beata Szydło w stanie na dziś nie byłaby faworytką wyborów, bez wątpliwości powtórzyłaby notowania PiS z ostatnich sondaży, może by je polepszyła rozbudzając socjalne sentymenty. Myślę, że jest w okolicach drugiego miejsca.

Taki będzie kandydat PiS na prezydenta: mężczyzna w wieku średnim

Po pierwsze zdaniem eksperta kandydatami na prezydenta z PiS mogą być obecny wicepremier i minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak oraz premier Mateusz Morawiecki. Między innymi dlatego, że są mężczyznami w średnim wieku: - Myślę, że PiS będzie dążyło do wystawienia mężczyzny. Mówiąc banalnie ze w pierwszej kolejności będzie szukany mężczyzna w wieku średnim.

Oto kandydaci PiS na prezydenta 2025? Sensacyjne nazwisko w grze

Kogo konkretnie politolog ma na myśli? Padły trzy nazwiska, w tym jedno wyjątkowo sensacyjne. - Myślę, że tak naprawdę musielibyśmy pozostawać w kręgu trzech postaci: obecnego szefa MON Mariusza Błaszczaka (..), po drugie mógłby to być premier Mateusz Morawiecki (...), po trzecie to może być postać z pogranicza polityki, taka która wykorzystałaby antypolityczny odruch obecny w Polsce, jeden z popularnych dziennikarzy, potem ambasador: pan Marek Magierowski.

