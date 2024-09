Dziesiątki wojskowych bestii w jednym miejscu. Rusza 32. edycja targów przemysłu obronnego w Kielcach

Największe targi w naszej historii

To już 32. edycja Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego (MSPO). W wydarzeniu bierze udział ponad 830 firm z całego świata. Kieleckie targi rozpoczęły się od inauguracji roku szkolnego klas mundurowych z udziałem wicepremiera, szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza (43 l.). - To jest największy salon przemysłu obronnego w historii Polski. Dziękuję wszystkim firmom, dzięki którym możemy budować gospodarkę. Te wydatki na zbrojenia, które są największe od lat, to jest pierwsze miejsce w NATO. (…) Podczas tych targów podpiszemy kolejne kontrakty, na sumę około 2 mld. zł. To jest dopełnienie systemu NAREW i WISŁA, to są systemy radiolokacyjne, to są inwestycje u naszych partnerów zagranicznych, ale to są także kontrakty z Rosomak S.A., Jelcz S.A. i WB Electronics. To są inwestycje, które dają bezpieczeństwo - powiedział Kosiniak-Kamysz.

W oficjalnym otwarciu targów wziął udział także prezydent. - Podniesienie poziomu wydatków obronnych i uczynienie armii państw NATO naprawdę silnymi spowoduje, że kolejnej wojny światowej nie będzie - oznajmił Andrzej Duda w przemówieniu.

Sprzęt sprawdzony w Ukrainie

Podczas MSPO, Polska Grupa Zbrojeniowa przedstawia swoje najnowsze osiągnięcia pod hasłem "Rozwiązania sprawdzone w boju". Na wystawie znalazły się m.in.: armatohaubica Krab i popularny system rakietowy Piorun od MESKO. Odwiedzający mogą zobaczyć m.in. Kołowe Transportery Opancerzone Rosomak i czołgi Leopard. Łącznie prezentowanych jest aż kilkadziesiąt maszyn stanowiących wyposażenie Wojska Polskiego.

- Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego (MSPO) ma ogromne znaczenie dla polskiego przemysłu zbrojeniowego; na targach odbędą się dyskusje, ale także zadecyduje się, jakie uzbrojenie Polska powinna kupić, a jakie skonstruować – powiedział w Kielcach wiceszef MSZ Andrzej Szejna.

