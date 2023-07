Dzieci polityków mogą popsuć kariery rodziców. Historie najgłośniejszych wyskoków dzieci VIP-ów III RP!

Kłopoty polityków z dziećmi. W tle narkotyki i jazda po alkoholu

Nie ulega wątpliwości, że największym politykiem początków III Rzeczypospolitej był Lech Wałęsa (80 l.). Ośmioro dzieci ówczesnego prezydenta znała cała Polska. Najgłośniej było o synach legendy „Solidarności”, głównie z powodu zgubnej słabości do alkoholu młodych mężczyzn. Nieżyjący już Przemysław Wałęsa (†43 l.) w 1993 r. spowodował wypadek samochodowy. Nie był trzeźwy wsiadając za kółko. To broniący go adwokat spopularyzował termin „pomroczności jasnej.” Dwa lata później, tuż przed wyborami prezydenckimi, podobna historia przydarzyła się Sławomirowi Wałęsie (51 l.). Po latach twierdził, że w ten sposób przyczynił się do przegranej ojca z Aleksandrem Kwaśniewskim (69 l.). - To zaważyło na jego porażce – przyznał Sławomir.

Mateusz, syn Tadeusza Cymańskiego (68 l.), nie miał stłuczki, ale został zatrzymany za jazdę „pod wpływem”. - Mogę tylko przeprosić swoich sympatyków za rozczarowanie, bo moje dzieci świadczą o mnie. Dzieci polityków nie powinny mieć taryfy ulgowej, kajał się poseł.

Z alkoholowych ekscesów znany jest też syn Ryszarda Czarneckiego (60 l.) z PiS. Przemysław Czarnecki (40 l.) w ubiegłym roku wylądował na izbie wytrzeźwień. Co ciekawe, jest nie tylko dzieckiem znanego polityka, ale też posłem.

Latoroślom VIP-ów nie obce jest nic, co ludzkie, także narkotyki. Armin, syn Andrzeja Halickiego (62 l.) z PO, został zatrzymany za posiadanie marihuany, ale śledztwo w jego sprawie, po kilku miesiącach umorzono. Nie upiekło się za to Korynnie Korwin Mikke (40 l.), która została skazana za posiadanie heroiny, ale też jazdę samochodem bez uprawnień.

Zupełnie inne problemy z prawem miał syn Wandy Nowickiej (67 l.), Michał. Dwa lata temu, ten wielki entuzjasta komunizmu, został zatrzymany przez ABW. W oficjalnym komunikacie agencja tłumaczyła, że "wzywał do mordowania i torturowania żołnierzy Wojska Polskiego, pełniących misje zagraniczne, wychwalał politykę Stalina i Feliksa Dzierżyńskiego." Posłanka Lewicy niechętnie o tym rozmawia. Raz zagroziła nawet wyjściem ze studia TVP INFO, pytana o wypowiedzi syna.

Eksperci tłumaczą kłopoty polityków z dziećmi

Politolog, prof. Henryk Domański, mówi nam, ze takie historie mogą najbardziej zaszkodzić politykom będącym na początku kariery. - W przypadku Lecha Wałęsy, to już chyba nie miało znaczenia. Pokazało co najwyżej, że jest rodzicem, który nie potrafi zająć się dziećmi – mówi socjolog. – Takie dzieci mogą się czuć bezkarne, mogą myśleć, że ojciec - polityk zrobi wszystko, żeby uniknęły kary - wyjaśnia Domański.

Czy błędami potomków powinniśmy obciążać słynnych rodziców? Odpowiada politolog, dr Sławomir Sowiński. - W sensie czysto moralnym, trzeba unikać oskarżania rodziców za czyny dorosłych dzieci, ale też odwrotnie, nie odpowiadamy za błędy rodziców. Wizerunkowo jednak zawsze takie ekscesy kładą się cieniem – mówi naukowiec z UKSW.

Problemy potomstwa VIP-ów tłumaczy psycholog Leszek Mellibruda. - Każda dziecko, żyjące w rodzinie, z wyeksponowaną pozycją ojca lub matki, ma swoje obciążenia, pozytywne i negatywne To, że wkraczają na drogę kolizji z prawem, czy normami, zdarza się też w innych środowiskach, osób bogatych, czy z eksponowanymi rodzicami – zauważa psycholog.