Dywersja na torach. Tusk zwołuje Komitet ds. Bezpieczeństwa

PAP
PAP
Szymon Szadkowski
Szymon Szadkowski
Marta Kowalska
2025-11-17 16:40

Rząd reaguje na alarmujące doniesienia z trasy kolejowej Warszawa-Lublin. Premier Donald Tusk potwierdził akt dywersji na torach i zwołał na wtorek pilne posiedzenie komitetu ds. bezpieczeństwa. To odpowiedź na eksplozję ładunku wybuchowego, która zniszczyła torowisko w dwóch miejscach. Służby badają sprawę, a wiceminister MSWiA sugeruje, że to może być element szerszej fali sabotażu w Polsce.

Premier Tusk na miejscu zdarzenia

i

Autor: Kprm/ PAP
Polityka SE Google News
  • Premier Tusk potwierdził akt dywersji na trasie kolejowej Warszawa-Lublin, gdzie eksplozja ładunku wybuchowego zniszczyła tor kolejowy. 
  • Do zdarzenia doszło w niedzielę rano, 16 listopada 2025 roku, w pobliżu miejscowości Mika, a uszkodzenia stwierdzono również bliżej Lublina.
  • Służby, w tym policja i ABW, intensywnie badają sprawę, traktując ją priorytetowo ze względu na podejrzenia sabotażu. 
  • W związku z incydentem, we wtorek rano odbędzie się posiedzenie rządowego Komitetu ds. Bezpieczeństwa Narodowego z udziałem dowódców wojskowych i szefów służb

Premier potwierdza dywersję i zwołuje sztab kryzysowy

W poniedziałek, 17 listopada, premier Donald Tusk oficjalnie potwierdził, że uszkodzenie infrastruktury kolejowej na jednej z kluczowych tras w kraju było wynikiem celowego działania. W odpowiedzi na powagę sytuacji szef rządu podjął natychmiastowe kroki. We wtorek (18.11) rano odbędzie się posiedzenie komitetu ds. bezpieczeństwa z udziałem dowódców wojskowych, szefów służb i przedstawiciela prezydenta. 

Decyzja ta podkreśla, jak poważnie władze państwowe traktują incydent, który mógł doprowadzić do katastrofy w ruchu kolejowym. Oświadczenie premiera rzuciło nowe światło na sprawę, która początkowo była zgłaszana jako zwykła usterka techniczna.

Jak doszło do wybuchu na trasie Warszawa-Lublin?

Wszystko zaczęło się w niedzielę rano, 16 listopada 2025 roku. To wtedy maszynista pociągu jadącego w rejonie miejscowości Życzyn (powiat garwoliński), niedaleko stacji PKP Mika, zgłosił nieprawidłowości zauważone na torach. Na miejsce skierowano służby, a Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu informowała o wstępnych oględzinach, które wykazały uszkodzenie fragmentu torowiska.

Dopiero późniejsze ustalenia i oficjalny komunikat premiera ujawniły prawdziwą przyczynę zdarzenia. „Niestety potwierdziły się najgorsze przypuszczenia. Na trasie Warszawa-Lublin (wieś Mika) doszło do aktu dywersji na torach. Eksplozja ładunku wybuchowego zniszczyła tor kolejowy. Na miejscu pracują służby i prokuratura. Na tej samej trasie, bliżej Lublina, również stwierdzono uszkodzenie” – poinformował premier Tusk. Obecnie funkcjonariusze policji i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) prowadzą intensywne śledztwo, aby ustalić sprawców i dokładne okoliczności zdarzenia.

Czy w Polsce dochodzi do innych aktów sabotażu?

Incydent na trasie Warszawa-Lublin wpisuje się w niepokojący kontekst, na który zwrócił uwagę wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Duszczyk. Pytany w Polsat News o tę kwestię, przyznał, że nie można wykluczyć, iż jest to część szerszego zjawiska. „W Polsce od dłuższego czasu obserwuje się wiele różnego rodzaju sabotaży. To może być jeden z takich sabotaży. My tego w żaden sposób nie wykluczamy” – stwierdził Duszczyk.

Jego słowa nawiązywały do wcześniejszych, nieoficjalnych doniesień o słyszanych w okolicy wybuchach, których policja początkowo nie potwierdzała. Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych, zapewnił, że sprawa jest traktowana z absolutnym priorytetem, co sugeruje, że służby państwowe analizują potencjalne powiązania tego ataku z innymi próbami destabilizacji bezpieczeństwa w kraju.

Polecany artykuł:

Sabotaż na torach pod Puławami? PKP PLK potwierdza utrudnienia i apeluje
Marek Meissner: będą kolejne ataki i sabotaże
Sonda
Czy kary za sabotaż i dywersję w Polsce powinny być surowsze?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KOLEJ
DONALD TUSK