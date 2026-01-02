Gliński nazwał Tuska "pajacem" i to publicznie! Były minister kultury bez kultury?

Weronika Fakhriddinova
Weronika Fakhriddinova
2026-01-02 16:30

Jedno tankowanie wystarczyło, by Piotr Gliński znów znalazł się w centrum politycznej burzy. Były minister kultury opublikował na X (dawniej Twitter) wpis, w którym skarży się na cenę paliwa na Orlenie i pyta, czy to „czeski błąd, czy polskim premierem jest pajac?". Tak ostre słowa o Donaldzie Tusku zszokowały opinię publiczną.

Tusk & Gliński

i

  • Ceny paliw ponownie stały się areną ostrego sporu politycznego w Polsce.
  • Były wicepremier Piotr Gliński zaatakował Donalda Tuska w mediach społecznościowych, zarzucając mu chwalenie wysokich cen.
  • Sprawdź, co tak naprawdę mówił premier Tusk o cenach paliw i dlaczego ten temat tak często rozpala polską scenę polityczną.
  • Czy politycy powinni wykorzystywać codzienne wydatki do bieżącej walki? Oddaj swój głos w sondzie!

Tankowanie i polityczna zaczepka

„Byłem na Orlenie. Zapłaciłem 5,81 za litr. Czeski błąd czy polskim premierem jest pajac?” – napisał Gliński, sugerując, że obecny rząd ponosi odpowiedzialność za ceny paliw. Wpis szybko zdobył tysiące wyświetleń i setki reakcji. W tle pojawia się jednak pytanie, które zadaje sobie wielu internautów: czy Tusk rzeczywiście „chwalił” ceny paliw?

Co naprawdę mówił Tusk o paliwie?

W ostatnich tygodniach Donald Tusk kilkukrotnie odnosił się do sytuacji na rynku paliw, ale nie w tonie zachwytu nad cenami. Jego wypowiedzi dotyczyły raczej trendów rynkowych, kosztów życia i odpowiedzialności państwa za stabilność cen, a nie pochwały konkretnych kwot na dystrybutorach.

Premier wskazywał, że ceny paliw są jednym z kluczowych elementów inflacji i obciążenia domowych budżetów. Wypowiedzi miały charakter opisowy i krytyczny wobec mechanizmów rynkowych, a nie promocyjny. Nie padły słowa sugerujące, że wysokie ceny są czymś pozytywnym lub pożądanym.

Donald Tusk zaoferował pomoc, ale Szwajcaria odmówiła. Powód może zaskoczyć!

Wpis Glińskiego i reakcja sieci

Mimo to wpis Piotra Glińskiego, oparty na cenie paliwa, szybko rozszedł się w mediach społecznościowych. Były minister zasugerował odpowiedzialność obecnego premiera, używając ironicznej formy i zaczepnego tonu.

To wystarczyło, by temat znów wybuchł w sieci. Internauci przypomnieli, że Gliński przez lata współtworzył rząd, w którym Orlen i ceny paliw były jednym z najbardziej politycznych tematów. Pojawiły się komentarze o hipokryzji, krótkiej pamięci i przerzucaniu odpowiedzialności.

Paliwo jako symbol polityki

Ceny benzyny od lat są w Polsce czujnikiem nastrojów społecznych. Dla wielu wyborców to nie abstrakcyjny wskaźnik gospodarczy, ale codzienne doświadczenie, dojazd do pracy, koszty transportu, ceny w sklepach.

Dlatego politycy chętnie sięgają po ten temat, bo paragon z Orlenu przemawia szybciej niż wykresy ekonomiczne. Problem w tym, że uproszczone wpisy rzadko oddają pełen kontekst, globalne ceny ropy, kursy walut, podatki, marże i decyzje sprzed lat.

