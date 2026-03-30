Dyrektorzy WORD-ów składają zawiadomienie do prokuratury na Ministra Infrastruktury! Znamy szczegóły

Występują błędy w pytaniach na teoretycznych egzaminach na prawo jazdy, co może doprowadzić do unieważnienia ponad 1000 zdanych egzaminów. Informację tę potwierdziło Ministerstwo Infrastruktury, a obawy wyraził doradca prezydenta RP, Alvin Gajadhur.

Dyrektorzy czterech WORD-ów z Lubelszczyzny złożyli zawiadomienie do prokuratury przeciwko Ministrowi Infrastruktury Dariuszowi Klimczakowi. Zarzucają mu niedopełnienie obowiązków i działanie na szkodę interesu publicznego, wskazując na bezczynność w nadzorze nad Komisją do spraw weryfikacji pytań egzaminacyjnych.

Zawiadomienie opiera się na przepisach Kodeksu karnego i ustawy o kierujących pojazdami, podkreślając obowiązek Ministra Infrastruktury w zapewnieniu właściwego poziomu merytorycznego pytań egzaminacyjnych.

W ubiegłym tygodniu Wojciech Babicz, dyrektor WORD w Białej Podlaskiej, poinformował o występowaniu błędów w niektórych pytaniach losowanych podczas teoretycznych egzaminów na prawo jazdy. Informacja ta została potwierdzona przez Ministerstwo Infrastruktury. Alvin Gajadhur, doradca prezydenta RP, w rozmowie z Telewizją wPolsce24, wyraził obawę, że z powodu tych nieprawidłowości unieważnionych może zostać ponad 1000 zdanych egzaminów.

W odpowiedzi na zaistniałą sytuację, dyrektorzy czterech WORD-ów z Lubelszczyzny złożyli zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście. Alvin Gajadhur przekazał tę informację na portalu X.

- Pilne! Dyrektorzy z czterech WORD-ów z Województwa Lubelskiego złożyli dziś do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Ministra Infrastruktury Dariusza Klimczaka - napisał.

Treść zawiadomienia

Portal wPolityce.pl dotarł do treści złożonego dokumentu. W zawiadomieniu, opartym na art. 304 §2 Kodeksu postępowania karnego w związku z art. 231 §1 Kodeksu karnego, zarzuca się Ministrowi Infrastruktury Dariuszowi Klimczakowi niedopełnienie obowiązków i działanie na szkodę interesu publicznego lub prywatnego. Jako podstawę wskazano bezczynność w nadzorze nad Komisją do spraw weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych, o której mowa w art. 57a ust. 1a ustawy o kierujących pojazdami.

- Minister Infrastruktury w myśl zapisu art. 57a ust. 1a ustawy o kierujących pojazdami sprawuje nadzór nad Komisją do spraw weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych na prawo jazdy. Pytania egzaminacyjne oraz wchodzące w ich skład scenariusze, wizualizacje i opisy stosowane na egzaminie państwowym na prawo jazdy są opracowywane lub weryfikowane przez komisję do spraw weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych powołaną przez Ministra Infrastruktury. Minister Infrastruktury ma obowiązek zapewnić właściwy poziom merytoryczny pytań egzaminacyjnych, zgodnie z delegacją ustawową zawartą w art. 57d ust. 2 pkt 2 ustawy o kierujących pojazdami oraz stosownie do zapisu art. 57a ust. 4 ustawy zatwierdza pytania przygotowane przez komisję - podkreślono w zawiadomieniu.

Zawiadomienie sugeruje, że minister nie wywiązał się z obowiązku zapewnienia odpowiedniego poziomu merytorycznego pytań egzaminacyjnych, co mogło prowadzić do zaistnienia błędów i w konsekwencji do konieczności unieważnienia zdanych egzaminów.

