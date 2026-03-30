Dyrektorzy WORD-ów składają zawiadomienie do prokuratury na Ministra Infrastruktury! Znamy szczegóły

Sara Osiecka
2026-03-30 13:21

Dyrektorzy czterech WORD-ów z województwa lubelskiego złożyli zawiadomienie do prokuratury w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa przez Ministra Infrastruktury, Dariusza Klimczaka. Sprawa dotyczy błędów w pytaniach egzaminacyjnych na prawo jazdy, które, zdaniem składających zawiadomienie, świadczą o niedopełnieniu obowiązków przez ministra.

Nauka jazdy

i

Autor: Paweł Nowak/SUPER EXPRESS
  • Występują błędy w pytaniach na teoretycznych egzaminach na prawo jazdy, co może doprowadzić do unieważnienia ponad 1000 zdanych egzaminów. Informację tę potwierdziło Ministerstwo Infrastruktury, a obawy wyraził doradca prezydenta RP, Alvin Gajadhur.
  • Dyrektorzy czterech WORD-ów z Lubelszczyzny złożyli zawiadomienie do prokuratury przeciwko Ministrowi Infrastruktury Dariuszowi Klimczakowi. Zarzucają mu niedopełnienie obowiązków i działanie na szkodę interesu publicznego, wskazując na bezczynność w nadzorze nad Komisją do spraw weryfikacji pytań egzaminacyjnych.
  • Zawiadomienie opiera się na przepisach Kodeksu karnego i ustawy o kierujących pojazdami, podkreślając obowiązek Ministra Infrastruktury w zapewnieniu właściwego poziomu merytorycznego pytań egzaminacyjnych.

W ubiegłym tygodniu Wojciech Babicz, dyrektor WORD w Białej Podlaskiej, poinformował o występowaniu błędów w niektórych pytaniach losowanych podczas teoretycznych egzaminów na prawo jazdy. Informacja ta została potwierdzona przez Ministerstwo Infrastruktury. Alvin Gajadhur, doradca prezydenta RP, w rozmowie z Telewizją wPolsce24, wyraził obawę, że z powodu tych nieprawidłowości unieważnionych może zostać ponad 1000 zdanych egzaminów.

W odpowiedzi na zaistniałą sytuację, dyrektorzy czterech WORD-ów z Lubelszczyzny złożyli zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście. Alvin Gajadhur przekazał tę informację na portalu X.

Koniec "wiecznych chemikaliów". Unia szykuje rewolucyjny zakaz!

- Pilne! Dyrektorzy z czterech WORD-ów z Województwa Lubelskiego złożyli dziś do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Ministra Infrastruktury Dariusza Klimczaka - napisał.

Treść zawiadomienia

Portal wPolityce.pl dotarł do treści złożonego dokumentu. W zawiadomieniu, opartym na art. 304 §2 Kodeksu postępowania karnego w związku z art. 231 §1 Kodeksu karnego, zarzuca się Ministrowi Infrastruktury Dariuszowi Klimczakowi niedopełnienie obowiązków i działanie na szkodę interesu publicznego lub prywatnego. Jako podstawę wskazano bezczynność w nadzorze nad Komisją do spraw weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych, o której mowa w art. 57a ust. 1a ustawy o kierujących pojazdami.

- Minister Infrastruktury w myśl zapisu art. 57a ust. 1a ustawy o kierujących pojazdami sprawuje nadzór nad Komisją do spraw weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych na prawo jazdy. Pytania egzaminacyjne oraz wchodzące w ich skład scenariusze, wizualizacje i opisy stosowane na egzaminie państwowym na prawo jazdy są opracowywane lub weryfikowane przez komisję do spraw weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych powołaną przez Ministra Infrastruktury. Minister Infrastruktury ma obowiązek zapewnić właściwy poziom merytoryczny pytań egzaminacyjnych, zgodnie z delegacją ustawową zawartą w art. 57d ust. 2 pkt 2 ustawy o kierujących pojazdami oraz stosownie do zapisu art. 57a ust. 4 ustawy zatwierdza pytania przygotowane przez komisję - podkreślono w zawiadomieniu.

Zawiadomienie sugeruje, że minister nie wywiązał się z obowiązku zapewnienia odpowiedniego poziomu merytorycznego pytań egzaminacyjnych, co mogło prowadzić do zaistnienia błędów i w konsekwencji do konieczności unieważnienia zdanych egzaminów.

Sonda
Czy masz prawo jazdy?
Express Biedrzyckiej WSTĘP
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PRAWO JAZDY