Pałac Prezydencki grzmi po działaniach Donalda Tuska! O co chodzi?

Premier Polski Donald Tusk i premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer zawarli Porozumienie o Partnerstwie w Dziedzinie Bezpieczeństwa i Obronności, mające na celu wzmocnienie współpracy obronnej między oboma krajami.

Kancelaria Prezydenta RP oraz sam Prezydent Karol Nawrocki ostro skrytykowali rząd za brak wcześniejszej komunikacji i poinformowania głowy państwa o negocjowanej i podpisanej umowie, zarzucając premierowi Tuskowi "polityczną małostkowość".

Prezydent Nawrocki podkreślił, że nie podejmie decyzji o ratyfikacji traktatu bez zapoznania się z jego treścią, jednocześnie zaznaczając, że oczekuje wcześniejszego informowania o tego typu inicjatywach, co wskazuje na potencjalne komplikacje w procesie wejścia umowy w życie.

Donald Tusk oraz premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer zawarli Porozumienie o Partnerstwie w Dziedzinie Bezpieczeństwa i Obronności. Akt ten, mający na celu wzmocnienie współpracy obronnej między oboma krajami, natychmiast wywołał reakcję ze strony Kancelarii Prezydenta RP. Rafał Leśkiewicz, rzecznik Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyraził stanowczy sprzeciw wobec sposobu procedowania traktatu.

- Rząd nie poinformował z wyprzedzeniem Prezydenta RP, Zwierzchnika Sił Zbrojnych o treści negocjowanego, podpisanego wczoraj przez premierów Polski i Wielkiej Brytanii Traktatu o Partnerstwie w Dziedzinie Bezpieczeństwa i Obronności - napisał na Twitterze.

Rzecznik Prezydenta posunął się dalej w swojej krytyce, sugerując, że działanie premiera Tuska miało charakter polityczny.

- Donald Tusk zrobił to tylko dlatego, by dziś uruchomić manipulacyjną narrację o wątpliwościach co do podpisu Pana Prezydenta pod ustawą ratyfikującą tę umowę. Niepoważny ruch Premiera to wyraz politycznej małostkowości, a wielokrotnie powtarzane słowa o działaniu ponad podziałami na rzecz bezpieczeństwa to zwykłe frazesy - dodał.

Stanowisko Karola Nawrockiego

Do kwestii traktatu odniósł się również sam Prezydent Karol Nawrocki, podczas konferencji prasowej w Szwajcarii. Zapytany o ewentualną ratyfikację porozumienia, Prezydent podkreślił potrzebę zapoznania się z jego treścią oraz znaczenie wcześniejszego informowania Kancelarii Prezydenta o tego typu inicjatywach.

- Nie powiem oczywiście, co z nim zrobię, ponieważ muszę się zapoznać z tymi sprawami. Ale myślę, że dobrze byłoby przed podpisywaniem zobowiązań w imieniu narodu polskiego informować kancelarię prezydenta i prezydenta o tym, że tego typu rozwiązania są przygotowywane - powiedział prezydent.

Karol Nawrocki zapewnił jednocześnie, że jego decyzje będą podyktowane interesem państwa:

- Ja oczywiście się zagłębię, zrobię wszystko, co będzie dobre dla bezpieczeństwa Polski i dla współpracy z naszymi sojusznikami - zaznaczył.

