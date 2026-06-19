Dymy w Sejmie! Czarnek podszedł do mównicy, gdy mówił Giertych! "Zemdlejesz zaraz"

Piotr Margielewski
Piotr Margielewski
2026-06-19 12:06

Na piątkowym posiedzeniu Sejmu w pewnym momencie na mównicę zdecydował się wystąpić Roman Giertych. Poseł Koalicji Obywatelskiej postanowił przypomnieć inne szpitalne afery, do których miało dochodzić za poprzedniej władzy. To mocno rozsierdziło m.in. Przemysława Czarnka, który aż ruszył do przemawiającego. Lawina wzajemnych oskarżeń i negatywnych emocji dosłownie runęła!

Dynamiczne starcie polityczne w Sejmie: Roman Giertych w błękitnej marynarce gestykuluje energicznie, stojąc przy mównicy. W tle, w okręgu, Przemysław Czarnek w garniturze wyraźnie niezadowolony. Scena oddaje intensywność debaty, o której czytaj więcej na naszym portalu.
Autor: Paweł Supernak/ PAP
  • Burza na piątkowym posiedzeniu Sejmu.
  • W pewnym momencie mocno starli się Roman Giertych i Przemysław Czarnek.
  • Padły mocne oskarżenia z obu stron. 

Sejmowe wystąpienie Romana Giertycha, które wygłosił w piątek 19 czerwca 2026 roku, wywołało bardzo ostrą wymianę okrzyków z ław PiS, a Przemysława Czarnka aż poderwało z miejsca. - Wszyscy pamiętamy taśmy Tomasza Mraza, gdy mówił pan Romanowski o 18 mln, które wpłacono na szpital w Józefowie za leczenie kolanek Jarosława Kaczyńskiego. Jarku, oddałeś 18 mln do tego szpitala. Oddałeś Funduszowi Sprawiedliwości - rozpoczął swoje wystąpienie poseł KO. 

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Wówczas mocno podniesionym głosem zaczął krzyczeć Przemysław Czarnek "oddaj kasę". - Zemdlejesz zaraz - dodawał, przypominając sytuację z 2020 roku, gry to Giertych zemdlał w czasie przeszukania jego domu przez CBA. - Czy pan Szumowski oddał za maseczki? Nie, nie oddaliście - kontynuował niezrażony  Giertych. - Polnord, Polnord - zbiorowo zaczęli krzyczeć posłowie PiS.

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Wyraźnie wzburzony Przemysław Czarnek podszedł w pewnym momencie do mównicy i zaczął wskazywać palcem na Romana Giertycha. - Ty oddaj kasę - grzmiał. - Obywatele, media mają prawo być wściekli na to, co się stało w szpitalu południowym, natomiast PiS, panie Czarnek, panie Kaczyński, wy nie macie żadnego prawa mówić o wykorzystywaniu szpitali przez polityków - zakończył swoją przemowę Giertych.

Galeria poniżej: Tak wyglądało starcie Romana Giertycha z Przemysławem Czarnkiem w Sejmie

Czarnek, Giertych
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ROMAN GIERTYCH
PRZEMYSŁAW CZARNEK